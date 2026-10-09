Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры (фото, видео)

·3·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры (фото, видео)

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел важные переговоры на высшем уровне с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. На встрече, прошедшей в дружественной и конструктивной атмосфере, были обсуждены многоплановые отношения между двумя братскими государствами, активизация торгово-экономических связей и приоритетные вопросы региональной повестки дня.

По итогам переговоров был подписан исторический документ, выводящий отношения между двумя странами на совершенно новый политический и практический этап.

Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры (фото, видео)

Поздравления и высокое признание: 35-летие независимости

В начале беседы глава нашего государства поздравил лидера братского Туркменистана со значимыми политическими датами:

  • Славное 35-летие: Шавкат Мирзиёев тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с юбилейной датой — 35-летием независимости Туркменистана;

  • Успешное председательство: Также было особо отмечено плодотворное председательство Туркменистана на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, а также в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры (фото, видео)

Экономическая динамика: планы по зоне «Шавот – Ташовуз» и кооперации

Главы государств с удовлетворением констатировали стабильный рост показателей в торгово-экономической сфере из года в год:

  • Приграничная торговая зона: Было подчеркнуто успешное функционирование торговой зоны «Шавот – Ташовуз», создающей благоприятные условия для предпринимателей и приграничных регионов двух стран;

  • Кратное увеличение торговли: Стороны договорились утвердить специальную «дорожную карту», направленную на кратное увеличение объемов взаимного товарооборота;

  • Широкомасштабная кооперация: В качестве приоритетной задачи определены принятие крупной совместной Программы кооперации в сферах промышленности, энергетики, транзитно-транспортных коридоров, сельского и водного хозяйства, а также ее реализация в разрезе конкретных регионов (областей).

Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры (фото, видео)

Историческое соглашение: Совет стратегического партнерства на высшем уровне

В качестве главного практического результата переговоров был предпринят важный политический шаг:

  • Соглашение о создании Совета: Главой государства было официально подписано Соглашение о создании Совета стратегического партнерства на высшем уровне;

  • Новый институциональный механизм: Данный документ послужит прочным фундаментом для регулярной координации политического диалога на высшем уровне между Ташкентом и Ашхабадом, строгого контроля за исполнением всех достигнутых договоренностей и расширения практического сотрудничества по приоритетным направлениям.

Встреча лидеров двух стран наглядно продемонстрировала, что отношения добрососедства, братства и стратегического партнерства между Узбекистаном и Туркменистаном приобретают новый импульс.

Шавкат МирзиёевСердар БердымухамедовТашкент-Ашхабадский совет стратегического партнерстваторговая зона Шавот – Ташовуз
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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