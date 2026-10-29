Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Анкару — чего ожидать от исторического саммита?

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в сопровождении супруги прибыл с рабочим визитом в город Анкару.

В международном аэропорту Анкары «Этимесгут» главу нашего государства с высокими почестями встретили вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и другие официальные лица. Данный визит имеет важное значение для вывода стратегического партнерства между братскими государствами на новый уровень.

Саммит «Тюркский век»: Основные направления и повестка дня

В рамках визита лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного саммита Организации тюркских государств (ОТГ):

Девиз конференции: Саммит организован под концепцией «Тюркский век: единство в языке, мыслях и делах»;

Многостороннее сотрудничество: В повестку дня включены вопросы дальнейшего укрепления партнерства в торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной, цифровой сферах, а также в культурно-гуманитарном направлении;

Региональная безопасность и солидарность: Главы государств подробно обсудят вопросы объединения экономического и политического потенциала тюркского мира на фоне глобальных геополитических изменений.

Анкарская декларация и пакет важных документов

По итогам саммита будут приняты документы, определяющие стратегию будущего общего развития государств-членов организации:

Анкарская декларация: В качестве результата встреч будет подписан главный политический документ, укрепляющий солидарность тюркских государств;

Соглашения о практическом партнерстве: Планируется утверждение солидного пакета документов и соглашений, направленных на значительное расширение практического сотрудничества в рамках организации.

Участие лидера Узбекистана в данном саммите послужит не только укреплению интеграции тюркских государств, но и продвижению инициатив нашей страны на международной арене.