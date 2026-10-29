Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Анкару — чего ожидать от исторического саммита?

·54·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Анкару — чего ожидать от исторического саммита?

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в сопровождении супруги прибыл с рабочим визитом в город Анкару.

В международном аэропорту Анкары «Этимесгут» главу нашего государства с высокими почестями встретили вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и другие официальные лица. Данный визит имеет важное значение для вывода стратегического партнерства между братскими государствами на новый уровень.

Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Анкару — чего ожидать от исторического саммита?

Саммит «Тюркский век»: Основные направления и повестка дня

В рамках визита лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного саммита Организации тюркских государств (ОТГ):

  • Девиз конференции: Саммит организован под концепцией «Тюркский век: единство в языке, мыслях и делах»;

  • Многостороннее сотрудничество: В повестку дня включены вопросы дальнейшего укрепления партнерства в торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной, цифровой сферах, а также в культурно-гуманитарном направлении;

  • Региональная безопасность и солидарность: Главы государств подробно обсудят вопросы объединения экономического и политического потенциала тюркского мира на фоне глобальных геополитических изменений.

Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Анкару — чего ожидать от исторического саммита?

Анкарская декларация и пакет важных документов

По итогам саммита будут приняты документы, определяющие стратегию будущего общего развития государств-членов организации:

  • Анкарская декларация: В качестве результата встреч будет подписан главный политический документ, укрепляющий солидарность тюркских государств;

  • Соглашения о практическом партнерстве: Планируется утверждение солидного пакета документов и соглашений, направленных на значительное расширение практического сотрудничества в рамках организации.

Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Анкару — чего ожидать от исторического саммита?

Участие лидера Узбекистана в данном саммите послужит не только укреплению интеграции тюркских государств, но и продвижению инициатив нашей страны на международной арене.

Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Анкару — чего ожидать от исторического саммита?
Шавкат МирзиёевОрганизация тюркских государствАнкарский саммитРеджеп Тайип Эрдоган
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Тюркский век: единство и будущее»: Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите в Турции«Тюркский век: единство и будущее»: Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите в ТурцииВчера 23:57Президенты подписали документы: какие льготы предоставляются для бизнеса и граждан?Президенты подписали документы: какие льготы предоставляются для бизнеса и граждан?Сегодня 21:19Новые возможности: лидеры Узбекистана и Турции учреждают совет высокого уровняНовые возможности: лидеры Узбекистана и Турции учреждают совет высокого уровняСегодня 21:10Саида Мирзиёева встретилась с Президентом Турции Реджепом Тайипом ЭрдоганомСаида Мирзиёева встретилась с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом16 октября 00:30Для тюркских государств предложили создать структуру «ТУРКПОЛ»Для тюркских государств предложили создать структуру «ТУРКПОЛ»13 сентября 10:07Саида Мирзиёева познакомила с Самаркандом супругу госсекретаря США Джанет РубиоСаида Мирзиёева познакомила с Самаркандом супругу госсекретаря США Джанет Рубио19 октября 18:06
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Uzbekskaya alfavita izmenilas: teper chetyre bukvy pishutsya inache
Uzbekskaya alfavita izmenilas: teper chetyre bukvy pishutsya inache
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
В Сурхандарье, Фергане и Кашкадарье ощущались подземные толчки
В Сурхандарье, Фергане и Кашкадарье ощущались подземные толчки
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе
Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?
Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра
YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)
YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)