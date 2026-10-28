3-й тур Элитной ЛЧ: команда Машарипова и Ашурматова уступила клубу из ОАЭ

В рамках 3-го тура Элитной Лиги чемпионов Азии в одном из центральных матчей, прошедших в Объединенных Арабских Эмиратах, местная команда «Шабаб Аль-Ахли» принимала известный иранский клуб «Эстегляль». Тегеранцы, за которых выступают легионеры из Узбекистана, столкнулись с трудностями на выезде и потерпели поражение со счетом 0:2.

Судьба встречи решилась во втором тайме: голы Матеусао и Хуана Альвины принесли клубу из ОАЭ важные 3 очка и позволили им подняться выше в турнирной таблице.

Выступление узбекских легионеров и ход игры

Члены национальной сборной Узбекистана, защищающие честь тегеранского «Эстегляля», получили разное игровое время в этой встрече:

Ашурматов в центре обороны: Защитник Рустам Ашурматов вышел в стартовом составе, отыграл все 90 минут и участвовал в отражении атак хозяев;

Поздний выход Машарипова: Один из лидеров команды Джалолиддин Машарипов начал игру на скамейке запасных и вышел на поле лишь на 86-й минуте, когда счет уже был 2:0, заменив Раззахину;

Решающие удары хозяев: «Шабаб Аль-Ахли» открыл счет на 69-й минуте точным ударом Матеусао, а на 84-й минуте Хуан Альвина забил второй мяч, поставив точку в матче.

Положение в турнирной таблице и детали матча

Турнир и этап: Элитная Лига чемпионов Азии, 3-й тур;

Итоговый счет: «Шабаб Аль-Ахли» — «Эстегляль» 2:0;

Голы: Матеусао (69), Хуан Альвина (84);

Состав «Эстегляля»: Фараббаси, Фаллах, Агаси, Рустам Ашурматов, Хардани, Чешми, Раззахина (Джалолиддин Машарипов, 86), Асани, Гударзи, Сахархизан, Голизаде (Кушки, 82);

Очки и распределение мест: После этой победы «Шабаб Аль-Ахли» довел количество своих очков до 9 и поднялся на 2-е место в турнирной таблице; «Эстегляль», потерявший очки на выезде, опустился на 5-ю строчку с 6 очками.

Это поражение помешало иранскому клубу войти в число лидеров группы и показало тренерскому штабу команды необходимость тактических изменений перед следующими турами.