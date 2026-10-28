Волевая победа «Ромы», а команда Фабрегаса совершила невероятный камбэк

Матчи 9-го тура итальянской Серии А выдались по-настоящему драматичными и богатыми на голы. «Рома», принимавшая на римском стадионе «Олимпико» «Кальяри», одержала волевую победу со счетом 4:2 в крайне напряженном поединке, в котором было забито 6 мячей.

Также команда «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса проявила настоящий характер в гостях у «Торино», забив несколько мячей в ворота соперника в самые последние минуты матча и вырвав важные три очка.

«Рома» – «Кальяри» (4:2): яркая воля «волков»

Встреча в Риме подарила зрителям настоящий футбольный спектакль:

Ранний гол и равновесие: Уже на 10-й минуте матча М'Бала Нзола точно реализовал пенальти, выведя сардинцев вперед; однако спустя 5 минут Эммануэль Лулли сравнял счет;

Активность Пизилли: На 21-й минуте молодой талант Никколо Пизилли точно поразил ворота соперника, выведя «волков» вперед;

Взрыв в последние минуты: На 81-й минуте Даниэль Мальдини сделал счет 2:2, вернув интригу; но вышедшие на замену Мора (85-я минута) и Дониэлл Мален (87-я минута) за две минуты забили два гола, принеся «Роме» уверенную победу со счетом 4:2;

Положение в таблице: После этого успеха «Рома» довела количество очков до 21 и прочно закрепилась на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Кальяри» с 13 очками остался на 9-й строчке.

«Торино» – «Комо» (1:3): 3 гола за 9 минут от подопечных Фабрегаса

Матч в Турине вошел в историю благодаря невероятному камбэку гостей:

Преимущество «Торино»: На 24-й минуте встречи Че Адамс вывел туринцев вперед, и хозяева удерживали счет на протяжении большей части игры;

Шок, начавшийся с 81-й минуты: Все изменилось под занавес игры — на 81-й минуте Рамон сравнял счет;

Победная точка: На 87-й минуте Нико Пас вывел гостей вперед, а на 90-й минуте Мартин Батурина установил окончательный счет — 1:3;

Борьба за еврокубки: Благодаря этому сенсационному камбэку «Комо» с 17 очками поднялся на 5-е место в турнирной таблице, а проигравший им «Торино» опустился на 6-ю строчку с 16 очками.

Краткий обзор матчей 9-го тура

«Рома» — «Кальяри» 4:2 Голы: Лулли (15), Пизилли (21), Мора (85), Мален (87) — Нзола (10 пен.), Мальдини (81); Состав «Ромы»: Голлини, Н'Дика, Кулеракис, Манчини (Джиларди, 82), Лулли (Ренш, 76), Де Рон (Мора, 56), Кристанте, Пизилли, Молина (Франса, 46), Кастро (Мален, 56), Суле.

«Торино» — «Комо» 1:3 Голы: Адамс (24) — Рамон (81), Пас (87), Батурина (90); Состав «Комо»: Санчес, Валле, Коуто, Рамон, Кемпф, Перроне (Аддай, 58), Касерес (Батурина, 58), Милья (Смольчич, 78), Да Кунья, Пас, Дувикас.

Этот тур в Серии А показал, что фавориты укрепляют свои позиции, а молодая команда «Комо» во главе с Сеском Фабрегасом в очередной раз доказала, что является претендентом на еврокубковые места.