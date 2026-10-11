Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?

·83·Узбекистан
Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на понедельник, 12 октября. Согласно данным, в ряде регионов страны пройдут дожди, а в горных районах возможны сильные осадки.

В городе Ташкенте и областях погода будет переменчивой. В столице время от времени ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит 13–15 градусов, днем — 19–21 градус.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области осадков не ожидается. Температура ночью будет в пределах 8–13 градусов, днем — 21–26 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях местами пройдут дожди. Температура ночью составит 10–15 градусов, днем — 18–23 градуса.

В Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях также прогнозируются небольшие дожди в некоторых районах. Ночью температура составит 10–15 градусов, днем — 18–23 градуса.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях местами возможны дожди. Температура ночью составит 12–17 градусов, днем поднимется до 23–28 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях местами также ожидаются осадки. Ночью воздух прогреется до 12–17 градусов, днем — до 18–23 градусов тепла.

В горных районах временами пройдут дожди, местами сильные. В высокогорьях есть вероятность перехода дождя в снег. Температура ночью составит 5–10 градусов, днем — 7–12 градусов.

По республике ветер будет преобладающе восточный со скоростью 7–12 м/с. В городе Ташкенте ожидается западный ветер со скоростью 3–8 м/с.

Узгидромет12 октябряпрогноз погодыТашкент
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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