Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе

·47·Узбекистан
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе

Узбекистанка Амина Махмудова завоевала победу на международном конкурсе «Татар кызы — 2026», прошедшем в Туркменистане. Она была награждена главным призом — автомобилем ZEEKR. Награда была вручена от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Международный конкурс был организован в туркменском городе Туркменбаши. В нем за победу боролись 12 участниц. В ходе конкурса проверялись знания участниц родного языка, истории и национальных традиций татарского народа, а также их творческие способности.

По итогам финальных результатов представительница Узбекистана Амина Махмудова была признана достойной главного приза конкурса.

Для информации, Амина Махмудова учится в Национальном институте эстрадного искусства имени Батыра Закирова. Ее победа на международном конкурсе стала успехом представительницы Узбекистана на престижном культурном мероприятии.

Амина МахмудоваТатар кызы — 2026Сердар БердымухамедовНациональный институт эстрадного искусства
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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