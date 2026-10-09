YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)

Самый популярный контент-мейкер в истории платформы YouTube с наибольшим количеством подписчиков, американский блогер MrBeast (Джимми Дональдсон) с официальным визитом прибыл в столицу Узбекистана — город Ташкент. Первый визит звезды с глобальной аудиторией более 500 миллионов человек в Центральную Азию стал настоящей сенсацией не только для миллионов молодых людей в стране, но и для всего интернет-сообщества региона.

В социальных сетях распространились первые эксклюзивные кадры, запечатлевшие выход блогера мирового уровня из терминала Ташкентского международного аэропорта и моменты его теплой встречи.

Искренняя улыбка и рукопожатие: как встретили MrBeast в Ташкенте?

Судя по опубликованным фото- и видеоматериалам, Джимми Дональдсон предстал в своем привычном простом, скромном образе — черной толстовке, белой кепке и шортах:

Теплое отношение: MrBeast с открытым лицом, улыбкой и в отличном настроении пообщался с встречающими, пожал руки узбекским фанатам;

Выход из аэропорта: Блогер и его команда в сопровождении службы безопасности и организаторов вышли из VIP-терминала аэропорта и направились к специально выделенному кортежу;

Открытое общение: Несмотря на то, что он является одной из самых богатых и популярных интернет-звезд в мире, Дональдсон вел себя чрезвычайно непринужденно и дружелюбно.

Детали визита: чего ожидать в столице?

Визит MrBeast в Узбекистан не случаен и реализуется в рамках специальной программы:

Организатор: Этот беспрецедентный визит был организован Фондом развития культуры и искусства Узбекистана (ACDF) ;

Закрытая и специальная встреча: В Ташкенте запланировано специальное интерактивное мероприятие с участием блогера, в котором примет участие лишь ограниченное число поклонников, прошедших предварительную регистрацию и отобранных путем случайного выбора;

Ценные призы и игры: Ожидается проведение викторин, интересных заданий и выступлений с призами в традиционном для MrBeast стиле.

Глобальное внимание и туристический потенциал

Приезд в Ташкент суперзвезды с более чем полумиллиардным числом подписчиков резко повысит авторитет Узбекистана в цифровом мире и медиапространстве:

Продвижение страны: Любое видео или сторис, подготовленные крупнейшим контент-мейкером мирового масштаба из Узбекистана, послужат мощным толчком для популяризации туризма и культуры страны во всем мире;

Молодежь и креативная индустрия: Это событие также положило начало новой волне интеграции местного сообщества контент-мейкеров и блогеров с международной ареной.

В настоящее время взоры миллионов фанатов прикованы к следующим шагам MrBeast в Ташкенте, возможным челленджам, которые он подготовит, и ожидаемым сюрпризам.