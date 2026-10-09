YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)

·188·Узбекистан
YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)

Самый популярный контент-мейкер в истории платформы YouTube с наибольшим количеством подписчиков, американский блогер MrBeast (Джимми Дональдсон) с официальным визитом прибыл в столицу Узбекистана — город Ташкент. Первый визит звезды с глобальной аудиторией более 500 миллионов человек в Центральную Азию стал настоящей сенсацией не только для миллионов молодых людей в стране, но и для всего интернет-сообщества региона.

В социальных сетях распространились первые эксклюзивные кадры, запечатлевшие выход блогера мирового уровня из терминала Ташкентского международного аэропорта и моменты его теплой встречи.

Искренняя улыбка и рукопожатие: как встретили MrBeast в Ташкенте?

Судя по опубликованным фото- и видеоматериалам, Джимми Дональдсон предстал в своем привычном простом, скромном образе — черной толстовке, белой кепке и шортах:

  • Теплое отношение: MrBeast с открытым лицом, улыбкой и в отличном настроении пообщался с встречающими, пожал руки узбекским фанатам;

  • Выход из аэропорта: Блогер и его команда в сопровождении службы безопасности и организаторов вышли из VIP-терминала аэропорта и направились к специально выделенному кортежу;

  • Открытое общение: Несмотря на то, что он является одной из самых богатых и популярных интернет-звезд в мире, Дональдсон вел себя чрезвычайно непринужденно и дружелюбно.

Детали визита: чего ожидать в столице?

Визит MrBeast в Узбекистан не случаен и реализуется в рамках специальной программы:

  • Организатор: Этот беспрецедентный визит был организован Фондом развития культуры и искусства Узбекистана (ACDF);

  • Закрытая и специальная встреча: В Ташкенте запланировано специальное интерактивное мероприятие с участием блогера, в котором примет участие лишь ограниченное число поклонников, прошедших предварительную регистрацию и отобранных путем случайного выбора;

  • Ценные призы и игры: Ожидается проведение викторин, интересных заданий и выступлений с призами в традиционном для MrBeast стиле.

Глобальное внимание и туристический потенциал

Приезд в Ташкент суперзвезды с более чем полумиллиардным числом подписчиков резко повысит авторитет Узбекистана в цифровом мире и медиапространстве:

  • Продвижение страны: Любое видео или сторис, подготовленные крупнейшим контент-мейкером мирового масштаба из Узбекистана, послужат мощным толчком для популяризации туризма и культуры страны во всем мире;

  • Молодежь и креативная индустрия: Это событие также положило начало новой волне интеграции местного сообщества контент-мейкеров и блогеров с международной ареной.

В настоящее время взоры миллионов фанатов прикованы к следующим шагам MrBeast в Ташкенте, возможным челленджам, которые он подготовит, и ожидаемым сюрпризам.

MrBeastТашкентACDFYouTube
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

MrBeast приедет в Ташкент: 200 фанатов смогут увидеть егоMrBeast приедет в Ташкент: 200 фанатов смогут увидеть его6 октября 19:53МрБеаст установил рекорд, набрав 71,8 млн просмотров за суткиМрБеаст установил рекорд, набрав 71,8 млн просмотров за сутки5 октября 17:15Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевиденияПродавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения8 августа 05:31MrBeast приезжает в Узбекистан: в Ташкенте пройдет встреча с фанатамиMrBeast приезжает в Узбекистан: в Ташкенте пройдет встреча с фанатами6 октября 16:09Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры (фото, видео)Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры (фото, видео)Сегодня 00:02Трамп выразил желание посетить УзбекистанТрамп выразил желание посетить УзбекистанВчера 17:37
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
Кто в Узбекистане получает больше всего и каков средний доход?
Кто в Узбекистане получает больше всего и каков средний доход?
Некоторые работники могут выйти на пенсию досрочно
Некоторые работники могут выйти на пенсию досрочно
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
Начал курсировать новый скоростной поезд по направлению Ташкент — Андижан: расписание и цены билетов
Начал курсировать новый скоростной поезд по направлению Ташкент — Андижан: расписание и цены билетов