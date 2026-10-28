Громкая сенсация в Кубке английской лиги: «Флитвуд Таун» поставил на колени команду Артеты

·105·Спорт
Громкая сенсация в Кубке английской лиги: «Флитвуд Таун» поставил на колени команду Артеты

В 1/8 финала Кубка английской лиги произошла одна из самых крупных и неожиданных сенсаций текущего сезона. Лондонский «Арсенал», считавшийся одним из главных фаворитов турнира, на выезде уступил скромному «Флитвуд Таун» в серии пенальти и попрощался с борьбой за трофей.

В основное время была зафиксирована ничья 1:1: у лондонцев отличился новичок Виктор Дьёкереш, однако в нервной серии 11-метровых ударов представитель низшего дивизиона оказался сильнее со счетом 6:4.

90 минут, повергшие «Арсенал» в шок

Основное время матча прошло для лондонцев гораздо тяжелее и под большим давлением, чем ожидалось:

  • Ранний гол хозяев: Уже на 21-й минуте нападающий «Флитвуд Таун» Лупало открыл счет, поразив ворота «канониров» и выведя свою команду вперед;

  • Ответный мяч Дьёкереша: После вялой игры в первом тайме Микель Артета внес изменения в состав, и на 50-й минуте Виктор Дьёкереш восстановил равновесие (1:1);

  • Звезды не спасли: Несмотря на то, что во втором тайме на поле вышли такие лидеры, как Мартин Эдегор, Юрриен Тимбер и Бруно Гимараэс, «Арсенал» не смог забить победный гол в основное время;

  • Поражение в лотерее пенальти: В серии послематчевых пенальти хозяева действовали хладнокровно, победили со счетом 6:4 и обеспечили себе путевку в четвертьфинал.

Протокол матча и состав «Арсенала»

  • Турнир и стадия: Кубок английской лиги, 1/8 финала;

  • Итоговый счет: «Флитвуд Таун» – «Арсенал» 1:1 (по пенальти: 6:4);

  • Голы: Лупало (21) — Виктор Дьёкереш (50);

  • Основной и запасной состав «Арсенала»: Кепа, Бен Уайт (Тимбер, 46), Марли Салмон (Эдегор, 46), Кристиан Москера, Пьеро Инкапье, Майлз Льюис-Скелли (Конса, 81), Мартин Субименди (Гимараэс, 82), Макс Доуман, Микель Мерино, Эберечи Эзе (Кейдак, 66), Виктор Дьёкереш.

Ранний вылет из Кубка английской лиги стал серьезным предупреждением для подопечных Микеля Артеты перед важными матчами в Премьер-лиге и на международной арене. А «Флитвуд Таун», представляющий низший дивизион, вписал одну из самых ярких страниц в свою историю и продолжает путь в турнире.

АрсеналФлитвуд ТаунКубок английской лигиВиктор Дьёкереш
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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