С 1 ноября штрафы за пересечение дорожной разметки взиматься не будут

С 1 ноября сотрудники Службы безопасности дорожного движения не будут составлять административные протоколы в отношении водителей, пересекающих дорожную разметку вблизи перекрестков и мест для разворота.

Данный порядок установлен постановлением правительства. Согласно ему, сотрудники ДПС не будут оформлять административные протоколы именно за случаи пересечения дорожной разметки вблизи перекрестков и мест для разворота.

Новое правило вступает в силу с 1 ноября 2026 года. Данное изменение касается только случаев, связанных с пересечением дорожной разметки, и не отменяет обязанность соблюдать другие правила дорожного движения.