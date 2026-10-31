С 1 ноября штрафы за пересечение дорожной разметки взиматься не будут

·68·Узбекистан
С 1 ноября штрафы за пересечение дорожной разметки взиматься не будут

С 1 ноября сотрудники Службы безопасности дорожного движения не будут составлять административные протоколы в отношении водителей, пересекающих дорожную разметку вблизи перекрестков и мест для разворота.

Данный порядок установлен постановлением правительства. Согласно ему, сотрудники ДПС не будут оформлять административные протоколы именно за случаи пересечения дорожной разметки вблизи перекрестков и мест для разворота.

Новое правило вступает в силу с 1 ноября 2026 года. Данное изменение касается только случаев, связанных с пересечением дорожной разметки, и не отменяет обязанность соблюдать другие правила дорожного движения.

ДПСПравила дорожного движенияШтрафПерекресток
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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