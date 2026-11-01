В Ташкенте начались меры по борьбе с незаконной парковкой и движением по полосам «А»

·50·Узбекистан
В Ташкенте начались меры по борьбе с незаконной парковкой и движением по полосам «А»

В Ташкенте меры контроля за обеспечением беспрепятственного движения общественного транспорта в соответствии с установленным графиком выходят на новый этап. Теперь на лобовые части пассажирских автобусов на столичных дорогах будут устанавливаться видеокамеры, автоматически фиксирующие нарушения на специально выделенных полосах («А») во время движения.

Кроме того, с 1 ноября на всех центральных улицах столицы начались усиленные контрольные и рейдовые мероприятия по борьбе с незаконным движением и парковкой легковых автомобилей на полосах, выделенных для общественного транспорта.

Как работает новая система и что она фиксирует?

Новые камеры, интегрируемые в общественный транспорт, будут передавать данные о нарушениях в базу данных в полностью цифровом формате, исключая человеческий фактор:

  • Автоматическая фиксация во время движения: Интеллектуальные устройства, установленные на лобовом стекле автобуса, будут автоматически фотографировать и снимать на видео любое транспортное средство, которое выехало на полосу автобуса или заблокировало её во время движения;

  • Отправка данных в базу безопасности дорожного движения: Все зафиксированные фото- и видеоматериалы будут напрямую направляться в единую автоматизированную систему УБДД, после чего в отношении водителя, совершившего правонарушение, будет оформлено постановление о штрафе.

О чем следует знать водителям?

В рамках усиленного контроля под строгий надзор попадают следующие случаи:

  1. Незаконное движение по полосе «А»: Беспричинный въезд на автобусную полосу и использование её для получения преимущества;

  2. Остановка и парковка на полосе: Оставление автомобиля, даже на короткое время, вблизи автобусных остановок или на выделенной полосе;

  3. Создание помех для въезда на остановки: Создание искусственных препятствий для общественного транспорта в зонах, предназначенных для посадки и высадки пассажиров.

Данные меры направлены на снижение заторов на улицах Ташкента и повышение скорости движения автобусов, которыми ежедневно пользуются миллионы пассажиров.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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