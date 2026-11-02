Ташкентские автобусы теперь будут фиксировать нарушения водителей на камеру

В Ташкенте усиливается контроль за незаконным использованием выделенных полос для автобусов. Теперь на передней части общественного транспорта будут установлены видеокамеры, автоматически фиксирующие нарушения правил дорожного движения.

Согласно решению городского Кенгаша, до 15 декабря 2026 года планируется оснастить автобусы мобильными камерами. Устройства будут выявлять нарушения во время движения автобуса и передавать данные в единую информационную базу УБДД.

Кроме того, с 1 ноября усилены контроль и рейды в отношении водителей, которые незаконно передвигаются по выделенным полосам «А» для автобусов или оставляют там свои автомобили.

Водителям рекомендуется не въезжать без разрешения на специальные полосы, предназначенные для автобусов и велосипедов, а также не останавливать на них транспортные средства. Подобные нарушения могут повлечь за собой штраф в установленном порядке.