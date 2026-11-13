В Узбекистане в выходные ожидается неожиданное изменение погоды

В Узбекистане 14–15 ноября ожидается погода без осадков и постепенное повышение температуры воздуха. В отдельных районах возможен туман.

По данным «Узгидромета», 13 ноября днем температура воздуха по республике будет в пределах 5–10 градусов тепла. В выходные дни, 14–15 ноября, температура постепенно повысится до 10–15 градусов тепла.

При этом в некоторых регионах страны возможен туман. Ветер будет дуть с востока со скоростью 7–12 метров в секунду. 13 ноября в отдельных южных районах возможно усиление ветра до 13–18 метров в секунду.

В предгорных и горных районах республики 13 ноября местами прогнозируются осадки в виде дождя и снега. В отдельных районах осадки могут быть сильными.

В столице, городе Ташкенте, 14–15 ноября осадков не ожидается. Однако ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью составит 2–4 градуса тепла. Днем 13 ноября ожидается 7–9 градусов, а 14–15 ноября — 13–15 градусов тепла.