Сегодня в Ташкенте ожидается улучшение качества воздуха

·56·Узбекистан
Сегодня в Ташкенте ожидается улучшение качества воздуха

В Ташкенте 1 ноября в дневные часы ожидается постепенное улучшение качества атмосферного воздуха. Повышение температуры и активизация воздухообмена могут стабилизировать ситуацию в столице. Об этом сообщили в Национальном комитете по экологии и изменению климата.

По данным комитета, в ночь с 31 октября на 1 ноября в столице прогнозировалось ухудшение качества атмосферного воздуха. В вечерние, ночные и утренние часы ожидалось, что качество воздуха по международному индексу (AQI) будет «нездоровым», а по национальному индексу — «оранжевым».

Такая ситуация может быть вызвана понижением температуры воздуха в ночное время, слабым ветром и температурной инверсией. Эти факторы ограничивают воздухообмен в нижних слоях атмосферы и замедляют рассеивание загрязняющих веществ.

В результате затрудняется рассеивание загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу как на местном уровне, так и с соседних территорий, и частицы PM могут скапливаться в приземном слое воздуха.

Сегодня, 1 ноября, в дневные часы ожидается ослабление температурной инверсии в результате повышения температуры воздуха и улучшения вертикального воздухообмена. Этот процесс способствует рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере, что может привести к постепенному улучшению качества воздуха.

В настоящее время качество атмосферного воздуха в столице находится под постоянным мониторингом Специальной комиссии.

Какие факторы влияют на загрязнение воздуха?

Специалисты отмечают, что одним из основных факторов, влияющих на загрязнение атмосферного воздуха, являются процессы, связанные с циркуляцией воздуха, то есть движением и обменом воздушных масс.

Ташкент расположен в предгорной зоне, примыкающей к долине. В этой местности важное значение имеют ветры, дующие с северо-восточного и юго-западного направлений. Направление и скорость ветра напрямую влияют на воздухообмен в атмосфере и рассеивание загрязняющих веществ.

На усиление загрязнения воздуха в столице влияет не только деятельность человека, но и природная пыль, отсутствие осадков и неблагоприятные метеорологические условия.

В частности, малое количество осадков замедляет процесс вымывания частиц пыли из воздуха. В Ташкенте количество осадков снизилось почти в 6 раз по сравнению с месячной нормой. Это может привести к тому, что частицы пыли дольше остаются в атмосферном воздухе.

Ранее также прогнозировалось ухудшение качества воздуха

Ранее уже давалось предупреждение о том, что в Ташкенте в ночь с 27 на 28 октября возможно ухудшение качества атмосферного воздуха.

Тогда прогнозировалось, что в вечерние и ночные часы качество воздуха по национальному индексу будет в основном «желтого» уровня, а в дневное время — улучшится.

Специалисты подчеркивают, что изменение качества атмосферного воздуха зависит от таких факторов, как погодные условия, скорость ветра, температура и воздухообмен. По этой причине работы по мониторингу качества воздуха в столице продолжаются.

Воздух ТашкентаМинистерство экологии и изменения климатаиндекс качества воздухазагрязнение атмосферы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сбор боярышника обошелся дорого: в Навои двух человек оштрафовали на крупную суммуСбор боярышника обошелся дорого: в Навои двух человек оштрафовали на крупную суммуВчера 15:35Почему загрязняется воздух в Ташкенте и когда рассеется пыль?Почему загрязняется воздух в Ташкенте и когда рассеется пыль?26 октября 23:30Сегодня в Ташкенте с 20:00 ожидается ухудшение качества воздухаСегодня в Ташкенте с 20:00 ожидается ухудшение качества воздуха14 октября 19:03Какое место занял Ташкент в рейтинге мировых городов?Какое место занял Ташкент в рейтинге мировых городов?26 сентября 13:18Ожидается, что качество воздуха в небе над Ташкентом снова ухудшитсяОжидается, что качество воздуха в небе над Ташкентом снова ухудшится7 октября 21:16Октябрь будет холодным? В Узбекистане ожидается резкое понижение температурыОктябрь будет холодным? В Узбекистане ожидается резкое понижение температуры1 октября 10:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Uzbekskaya alfavita izmenilas: teper chetyre bukvy pishutsya inache
Uzbekskaya alfavita izmenilas: teper chetyre bukvy pishutsya inache
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год
В Узбекистане лимит газа для населения увеличен в 5 раз
В Узбекистане лимит газа для населения увеличен в 5 раз
В Сурхандарье, Фергане и Кашкадарье ощущались подземные толчки
В Сурхандарье, Фергане и Кашкадарье ощущались подземные толчки
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе
Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?
Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?
В Узбекистане в ноябре ожидается выпадение снега
В Узбекистане в ноябре ожидается выпадение снега
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра