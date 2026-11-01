Сегодня в Ташкенте ожидается улучшение качества воздуха

В Ташкенте 1 ноября в дневные часы ожидается постепенное улучшение качества атмосферного воздуха. Повышение температуры и активизация воздухообмена могут стабилизировать ситуацию в столице. Об этом сообщили в Национальном комитете по экологии и изменению климата.

По данным комитета, в ночь с 31 октября на 1 ноября в столице прогнозировалось ухудшение качества атмосферного воздуха. В вечерние, ночные и утренние часы ожидалось, что качество воздуха по международному индексу (AQI) будет «нездоровым», а по национальному индексу — «оранжевым».

Такая ситуация может быть вызвана понижением температуры воздуха в ночное время, слабым ветром и температурной инверсией. Эти факторы ограничивают воздухообмен в нижних слоях атмосферы и замедляют рассеивание загрязняющих веществ.

В результате затрудняется рассеивание загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу как на местном уровне, так и с соседних территорий, и частицы PM могут скапливаться в приземном слое воздуха.

Сегодня, 1 ноября, в дневные часы ожидается ослабление температурной инверсии в результате повышения температуры воздуха и улучшения вертикального воздухообмена. Этот процесс способствует рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере, что может привести к постепенному улучшению качества воздуха.

В настоящее время качество атмосферного воздуха в столице находится под постоянным мониторингом Специальной комиссии.

Какие факторы влияют на загрязнение воздуха?

Специалисты отмечают, что одним из основных факторов, влияющих на загрязнение атмосферного воздуха, являются процессы, связанные с циркуляцией воздуха, то есть движением и обменом воздушных масс.

Ташкент расположен в предгорной зоне, примыкающей к долине. В этой местности важное значение имеют ветры, дующие с северо-восточного и юго-западного направлений. Направление и скорость ветра напрямую влияют на воздухообмен в атмосфере и рассеивание загрязняющих веществ.

На усиление загрязнения воздуха в столице влияет не только деятельность человека, но и природная пыль, отсутствие осадков и неблагоприятные метеорологические условия.

В частности, малое количество осадков замедляет процесс вымывания частиц пыли из воздуха. В Ташкенте количество осадков снизилось почти в 6 раз по сравнению с месячной нормой. Это может привести к тому, что частицы пыли дольше остаются в атмосферном воздухе.

Ранее также прогнозировалось ухудшение качества воздуха

Ранее уже давалось предупреждение о том, что в Ташкенте в ночь с 27 на 28 октября возможно ухудшение качества атмосферного воздуха.

Тогда прогнозировалось, что в вечерние и ночные часы качество воздуха по национальному индексу будет в основном «желтого» уровня, а в дневное время — улучшится.

Специалисты подчеркивают, что изменение качества атмосферного воздуха зависит от таких факторов, как погодные условия, скорость ветра, температура и воздухообмен. По этой причине работы по мониторингу качества воздуха в столице продолжаются.