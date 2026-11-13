В Узбекистане зафиксировано землетрясение: подробности

13 ноября в 14:13:42 по местному времени в городе Кувасай Ферганской области произошло землетрясение. Магнитуда составила 2,8, глубина очага — 10 километров. Подземные толчки также ощущались в Кувинском и Ташлакском районах.

Согласно данным, сила землетрясения в Кувинском районе составила 2–3 балла. Расстояние от эпицентра до этого района составило 3 километра.

В Ташлакском районе землетрясение ощущалось силой 2 балла. Этот район расположен в 16 километрах от эпицентра.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 249 километрах к юго-востоку от Ташкента. Координаты очага: 40,51 градуса северной широты и 72,01 градуса восточной долготы.

Подробная информация о землетрясении опубликована на официальном сайте Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга.