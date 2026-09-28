В Ташкентской области произошло землетрясение: известна сила...

·31·Узбекистан
В Ташкентской области произошло землетрясение: известна сила...

Сегодня утром, 28 сентября, на территории Ташкентской области было зафиксировано землетрясение. Сейсмическое событие произошло в 09:03, его магнитуда составила 3,6.

Эпицентр землетрясения расположился на территории Пскентского района, очаг залегал на глубине 15 километров. Подземные толчки в разной степени ощущались в нескольких районах области.

Где произошло землетрясение?

Согласно данным, эпицентр землетрясения находится в Пскентском районе Ташкентской области.

Глубина очага сейсмического события составила 15 километров.

Эпицентр расположен примерно в 66 километрах к юго-востоку от центра города Ташкента.

Магнитуда землетрясения составила 3,6 балла.

В каких регионах оно ощущалось?

Подземные толчки ощущались в ряде городов и районов Ташкентской области.

Регионы, где были зафиксированы сейсмические проявления:

  • В городе Алмалык — 3 балла;

  • В Пскентском районе — 2–3 балла;

  • В Ахангаранском районе — 2 балла;

  • В городе Нурафшан — 2 балла;

  • В городе Ангрен — 2 балла.

Таким образом, одной из точек, где землетрясение ощущалось сильнее всего, стал город Алмалык.

Ближайший к эпицентру район — Пскент

Поскольку эпицентр землетрясения находился в Пскентском районе, в этой местности подземные толчки ощущались силой в 2–3 балла.

В Алмалыке же сила ощущения достигла 3 баллов. В Ахангаране, Нурафшане и Ангрене землетрясение было зафиксировано силой в 2 балла.

Магнитуда землетрясения и степень его ощущения в населенных пунктах — это не одно и то же понятие. Если магнитуда выражает энергию, выделившуюся в очаге землетрясения, то баллы означают, насколько сильно ощущались подземные толчки в том или ином регионе.

Каково расстояние до города Ташкента?

По имеющимся данным, эпицентр землетрясения расположен в 66 километрах к юго-востоку относительно города Ташкента.

По этой причине сейсмическое событие ощущалось в основном в районах Ташкентской области, близких к эпицентру.

На данный момент в предоставленной информации сведений о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Землетрясение еще раз напомнило о вопросе сейсмической опасности

Ташкентская область считается одним из сейсмически активных регионов. Поэтому любые подземные толчки, даже относительно слабые, привлекают внимание населения.

Зафиксированное 28 сентября землетрясение магнитудой 3,6 также ощущалось в нескольких районах. Было сообщено, что эпицентр находился в Пскентском районе, а очаг — на глубине 15 километров.

Самое главное, что наряду с магнитудой, важной информацией для населения в таких сообщениях являются также места и баллы ощущения землетрясения.

Согласно представленным данным, землетрясение 28 сентября ощущалось в Пскентском, Алмалыкском, Ахангаранском, Нурафшанском и Ангренском районах Ташкентской области.

Ташкентская областьПскентский районземлетрясение
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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