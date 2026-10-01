Землетрясение в Киргизии ощущалось в четырех регионах Узбекистана

Сегодня, 1 октября, в Джалал-Abadской области Киргизии было зафиксировано землетрясение. Подземные толчки Узбекистана также ощущались в некоторых регионах страны. Об этом сообщила Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга.

По данным центра, землетрясение произошло в 13:17. Магнитуда зарегистрированного землетрясения составила 4,3, а глубина очага — 10 километров.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 333 километрах к северо-востоку от города Ташкент, на территории Джалал-Абадской области Киргизии.

Географические координаты землетрясения указаны как 41,39 градуса северной широты и 73,2 градуса восточной долготы.

Подземные толчки ощущались в некоторых точках территории Узбекистана силой 2 балла.

В частности, воздействие землетрясения было зафиксировано в следующих регионах:

Ханабадский район — 2 балла, 68 километров от эпицентра;

Кургантепинский район — 2 балла, 75 километров;

Пахтаабадский район — 2 балла, 80 километров;

Жалакудукский район — 2 балла, 88 километров.

Таким образом, землетрясение в Киргизии ощущалось в этих четырех районах Узбекистана с легкой интенсивностью.

Напомним, ранее сообщалось, что землетрясение на территории Киргизии происходило и 17 сентября текущего года.