Ботир Кудратходжаев назначен на должность министра обороны Республики Узбекистан

Много лет проработавший в системе органов безопасности и правопорядка Узбекистана, известный в обществе под именем «Железный Ботир» Ботир Бахромович Кудратходжаев назначен на должность министра обороны Республики Узбекистан.

Ожидается, что приход на пост министра обороны этого универсального руководителя, прошедшего высшие ступени в гражданской и военной прокуратуре, принудительном исполнении, системах чрезвычайных ситуаций и внутренних дел, ознаменует собой новый этап в реформировании военных структур.

«Универсальный кадр»: уникальный послужной путь Ботира Кудратходжаева

Новый глава оборонной сферы за годы своей деятельности накопил безупречный опыт работы на самых сложных и ответственных участках государственного аппарата:

Руководитель областной и столичной прокуратуры: в 2014–2016 годах возглавлял обеспечение верховенства закона в качестве прокурора Сурхандарьинской области, в 2016–2017 годах — прокурора города Ташкента, а в 2020–2022 годах — прокурора Хорезмской области;

Первый драйвер системы БПИ: в 2017–2020 годах служил в должности директора вновь созданного Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генеральной прокуратуре;

Шаг в военную сферу: в 2022–2025 годах в качестве заместителя Генерального прокурора Республики Узбекистан – Военного прокурора глубоко изучил изнутри дисциплину и систему вооруженных сил;

Ответственность в министерстве: в 2025–2026 годах работал в должности министра по чрезвычайным ситуациям;

Руководитель звена оперативно-розыскной деятельности: с 28 января 2026 года исполнял обязанности первого заместителя министра внутренних дел – начальника Департамента оперативно-розыскной деятельности.

Уникальный руководитель, управлявший всеми структурами безопасности

Работа на высоких должностях во всех системах — гражданской и военной прокуратуре, БПИ, МЧС, МВД — и последующее назначение руководителем Министерства обороны страны является редким событием в истории национальных кадров.

Ожидается, что приход на эту должность нового министра, отличающегося решительным стилем управления и бескомпромиссной дисциплиной, позволит поднять потенциал национальной армии, оперативное управление и боевую готовность войск на еще более высокий уровень.