Читая книги, можно выиграть 50 тысяч долларов: необычный конкурс в Узбекистане!
В Узбекистане организуется общенациональный конкурс «Миллий китобxonлик ҳаракати» (Национальное движение любителей книг), направленный на популяризацию чтения среди школьников. В нем могут принять участие ученики 1–11 классов. Годовой призовой фонд конкурса составляет 240 тысяч долларов, а главный победитель получит 50 тысяч долларов.
Основная цель проекта — повышение культуры чтения среди подрастающего поколения, усиление интереса к книгам и повышение уровня знаний учащихся.
Кто может участвовать в конкурсе?
В состязании принимают участие учащиеся 1–11 классов общеобразовательных школ. Участники делятся на три группы в зависимости от возраста и класса:
учащиеся 1–5 классов;
учащиеся 6–8 классов;
учащиеся 9–11 классов.
Для каждой возрастной категории составлен отдельный список рекомендуемых книг. Учащиеся могут читать эти произведения через мобильное приложение «Mutolaa». В каких этапах проводится конкурс?
Состязание охватывает три этапа: школьный или районный этап, региональный отбор и республиканский финал. Участники читают рекомендуемые книги и соревнуются за выход в следующие этапы конкурса.
Ожидается, что данная инициатива послужит росту любви к чтению среди школьников, превращению чтения в ежедневную привычку, а также поощрению стремящейся к знаниям молодежи.
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