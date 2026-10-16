Читая книги, можно выиграть 50 тысяч долларов: необычный конкурс в Узбекистане!

В Узбекистане организуется общенациональный конкурс «Миллий китобxonлик ҳаракати» (Национальное движение любителей книг), направленный на популяризацию чтения среди школьников. В нем могут принять участие ученики 1–11 классов. Годовой призовой фонд конкурса составляет 240 тысяч долларов, а главный победитель получит 50 тысяч долларов.

Основная цель проекта — повышение культуры чтения среди подрастающего поколения, усиление интереса к книгам и повышение уровня знаний учащихся.

Кто может участвовать в конкурсе?

В состязании принимают участие учащиеся 1–11 классов общеобразовательных школ. Участники делятся на три группы в зависимости от возраста и класса:

учащиеся 1–5 классов;

учащиеся 6–8 классов;

учащиеся 9–11 классов.

Для каждой возрастной категории составлен отдельный список рекомендуемых книг. Учащиеся могут читать эти произведения через мобильное приложение «Mutolaa». В каких этапах проводится конкурс?

Состязание охватывает три этапа: школьный или районный этап, региональный отбор и республиканский финал. Участники читают рекомендуемые книги и соревнуются за выход в следующие этапы конкурса.

Ожидается, что данная инициатива послужит росту любви к чтению среди школьников, превращению чтения в ежедневную привычку, а также поощрению стремящейся к знаниям молодежи.