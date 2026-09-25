Смартфон Меадов: цифровой детокс и основные функции

Для пользователей, уставших от социальных сетей и постоянного онлайн-общения в современном обществе, был представлен компактный и минималистичный смартфон Меадов. По данным иксбт.ком, это устройство позволяет пользователю отдохнуть от привычного гаджета, сохраняя при этом базовую связь и необходимые приложения. Об этом Techcrunch.ком сообщает.

В последние годы во всем мире растет зависимость людей от смартфонов, и для борьбы с этим явлением формируется новая категория устройств. Хотя на рынке существуют альтернативы, предлагающие полный переход на простые телефоны, такие как Лигхт Фоне, или устройства с ограниченным интерфейсом, как Висефоне, Меадов выбрал иной подход.

Минималистичный подход и основные возможности

Основатель Меадов Шреяс Нарланка объясняет, что цель компании — не заставить пользователя сосредоточиться только на работе, а создать комфортные условия для отдыха на природе, улучшения социальной жизни и отключения от сети. Устройство не заменяет основной смартфон полностью, а дополняет его.

Это компактное устройство работает на операционной системе Android и позволяет пользователям использовать самые необходимые приложения, такие как Мапс, Страва, Uber, Apple Мусик и Spotify. Также в нем есть камера, голосовые заметки, текстовые сообщения, звонки, обмен геолокацией и специальные приложения для сканирования билетов.

Удобства и условия использования

Технические возможности устройства включают поддержку Bluetooth. Пользователи могут подключать наушники 3.5 мм через USB-C, что еще больше расширяет музыкальные возможности.

Тем не менее, использовать основной номер телефона для звонков и сообщений через Меадов нельзя. Для этого пользователям необходимо оформить отдельный тарифный план и получить новый номер, что позволяет оставаться на связи во время поездок.

Нарланка рекомендует пользователям настроить режим «за рулем» (дривинг) на своих iPhone. Согласно его совету, можно настроить автоматическую отправку сообщений знакомым о том, что вы используете Меадов. В результате вы будете избавлены от ненужных групповых чатов, но возможность связаться с вами в экстренных ситуациях сохранится.