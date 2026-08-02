Кевин Де Брюйне может перейти в Галатасарай

Турецкий клуб «Галатасарай» начал серьезные попытки подписать полузащитника «Наполи» Кевина Де Брюйне. Вероятность трансфера возрастает из-за того, что карьера 35-летнего опытного бельгийского футболиста в Италии складывается не лучшим образом, и он недоволен спортивным направлением в неаполитанском клубе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Goal.com, специалист по трансферам Экрем Конур заявил, что турецкие гиганты готовят солидное предложение, чтобы привезти опытного плеймейкера в Стамбул в текущее трансферное окно. Хотя условия контракта и финансовые детали пока полностью не раскрыты, стамбульский клуб надеется осуществить этот трансфер.

Сложный сезон в Италии и тактические разногласия

Для Кевина Де Брюйне, перебравшегося в Италию из «Манчестер Сити» на правах свободного агента, первый сезон на стадионе «Диего Армандо Марадона» выдался неспокойным. Он провел всего 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Тем не менее, его игра была нестабильной.

Главной причиной недовольства игрока стали тактические разногласия с бывшим главным тренером Антонио Конте. Полузащитник, открыто жаловавшийся на оборонительный стиль игры, не скрывал своего недовольства действиями команды по схеме 5-4-1. Открытые заявления и уход тренера в конце сезона еще больше усилили напряженность внутри клуба.

Жесткая позиция руководства клуба

Несмотря на слухи в общественности, руководство «Наполи» пытается разрядить обстановку. Спортивный директор клуба Джованни Манна подчеркнул, что, хотя слова футболиста им не понравились, они считают его важной частью команды.

Манна твердо заявил, что у игрока есть действующий контракт и он обязан выполнять свои обязательства. По словам спортивного директора, Кевин Де Брюйне не принимает решение о своем уходе самостоятельно, он должен остаться в распоряжении тренера как часть проекта.

В настоящее время руководство «Галатасарая» намерено воспользоваться недовольством игрока в Италии. Если стороны достигнут соглашения, это может стать одним из самых громких переходов летнего трансферного окна.