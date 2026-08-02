Asus представила новый компактный мини-ПК под названием ВМ31

·85·Технологии
Asus представила новый компактный мини-ПК под названием ВМ31

Компания Asus представила новый мини-ПК Asus ВМ31, предназначенный для технологического рынка. Устройство поступило в продажу на крупных торговых площадках Китая и привлекает внимание техноэнтузиастов своими компактными размерами и возможностями, достаточными для повседневных задач. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным Иксбт.ком, новый миниатюрный компьютер оценен в 4099 юаней. Устройства в этом ценовом сегменте предназначены для компактных офисных систем и выполнения простых мультимедийных задач в домашних условиях, что позволяет пользователям экономить пространство.

Технические возможности и производительность

В основе устройства лежит четырехъядерный процессор Ryzen 3 30 из семейства Мендокино от бренда AMD. Этот чип опирается на архитектуру Zen 2 и оснащен встроенным графическим ядром Radeon 610М с двумя вычислительными блоками, которое успешно справляется с повседневными графическими задачами.

Мини-ПК оснащен 8 GB оперативной памяти ЛПДДР5-5500, установленной непосредственно на системную плату, то есть распаянной. Также компьютер имеет встроенный SSD емкостью 512 GB, а возможность будущего расширения памяти ограничена, так как единственный слот M.2 PCIe Ген3 кс2 уже занят.

Сетевые возможности и интерфейсы

Для беспроводных подключений в Asus ВМ31 установлен адаптер MediaTek МТ7922 с поддержкой современных технологий Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Это обеспечивает пользователям стабильное и высокоскоростное интернет-соединение.

Внешние интерфейсы устройства также достаточно богаты. На передней панели расположены два порта УСБ-А, один USB-C и 3,5-мм аудиоразъем. На задней панели находятся три порта УСБ-А, USB-C, видеовыходы HDMI 2.0, ДисплайПорт 1.4, а также сетевой порт РДж45 со скоростью 2,5 Gbps.

AsusMini-PCAMDТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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