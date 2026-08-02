Рандаль Коло Муани близок к переходу в туринский клуб

·35·Спорт
Рандаль Коло Муани близок к переходу в туринский клуб

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани прибыл в Турин для прохождения медицинского осмотра. Как сообщает Футбалл Италиа, итальянский клуб Ювентус достиг соглашения с Пари Сен-Жермен о трансфере футболиста за гарантированную сумму в 38 миллионов евро плюс дополнительные бонусы. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Прибывший в аэропорт Турина в субботу вечером французский форвард сразу же отправился в клубный медицинский центр Дж-Медикал. Специалисты проводят всестороннее обследование физического состояния игрока. Ожидается, что общая стоимость этого трансфера с учетом бонусов составит 50 миллионов евро.

Детали трансфера и структура контракта

После затяжных переговоров между двумя европейскими грандами руководство Ювентуса решило отказаться от первоначального плана с арендой и выкупить игрока напрямую. Чтобы удовлетворить требования Пари Сен-Жермен, стороны сошлись на условиях гарантированной суммы в 38 миллионов евро и 12 миллионов евро в виде дополнительных бонусов.

Для нападающего, не сумевшего найти свое место в парижском клубе и не вписавшегося в тактику главного тренера, этот трансфер откроет новую страницу в карьере. Ювентус же намерен еще больше укрепить свою линию атаки перед началом нового сезона.

Прошлый опыт и планы на будущее

Туринским болельщикам имя Рандаля Коло Муани знакомо не понаслышке. Ранее, во второй половине сезона 2024–2025 годов, он выступал за Ювентус на правах аренды и сумел забить 8 голов в 16 матчах Серии А. В минувшем же сезоне он на правах аренды играл за английский клуб Тоттенхэм Хотспур.

Клубное руководство следило за возможностями футболиста уже долгое время. Если все медосмотры и официальные документы будут полностью оформлены до воскресенья, Коло Муани может отправиться в вечернее время на предсезонный сбор команды. Это позволит ему быстрее адаптироваться к новым партнерам по команде и тренерскому штабу.

Рандаль Коло МуаниЮвентусПари Сен-ЖерменСерия АТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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