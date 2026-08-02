Опасный вирус, переносимый клещами, обнаруженный в Нью-Йорке, встревожил ученых

В штате Нью-Йорк (США) впервые зафиксирован опасный вирус Бурбон, передающийся через клещей. Специалисты отметили, что этот вирус очень сложно обнаружить на ранней стадии, и заявили, что на данный момент против него нет ни эффективной вакцины, ни специальных методов лечения.

Согласно исследованиям ученых Медицинского центра Стоуни-Брук, вирус распространяется видом клещей, известным как «одинокая звезда» (Лоне Стар Тик). Свое название этот клещ получил из-за белого пятна в форме звезды на задней части тела самки.

По мнению исследователей, с ростом активности клещей в летний сезон риск распространения вируса также может возрасти. В связи с этим не исключено, что своевременное выявление заболевания в будущем станет еще более сложным.

Вирус Бурбон впервые был обнаружен в 2014 году в округе Бурбон штата Канзас, США. Тогда первый пациент, заразившийся вирусом, скончался. С тех пор официально подтверждено как минимум два случая смерти, связанных с этой инфекцией. Ученые не исключают, что могут быть и другие невыявленные случаи.

По словам врачей, основными симптомами вируса Бурбон являются лихорадка, сильная слабость, головная и мышечная боль, сыпь на коже, а также тошнота. Однако из-за того, что эти признаки очень похожи на другие болезни, передающиеся клещами, пациентам иногда могут ставить неправильный диагноз.

Профессор Медицинского центра Стоуни-Брук Луис Маркос сообщил, что этот вид клещей широко распространен в Нью-Йорке и северо-восточных регионах США. Поэтому врачам следует учитывать вероятность заражения вирусом Бурбон при обследовании пациентов, укушенных клещами.

Специалисты подчеркивают необходимость усиления эпидемиологического надзора и дальнейшего совершенствования лабораторной диагностики для раннего выявления вируса.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (КДК), клещи «одинокая звезда» широко распространены в северо-восточных, южных и центральных регионах страны. При этом специалисты отмечают, что, хотя вирус Бурбон может привести к тяжелым осложнениям, случаи его регистрации у людей пока крайне редки.