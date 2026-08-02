Забревший 14 вершин знаменитйй алпинист погиб в лавине

·84·Мир
Забревший 14 вершин знаменитйй алпинист погиб в лавине

Знаменитйй непалский алпинист Нирмал Пурджа, в рекорднйе сроки покоривший 14 самйх вйсоких вершин мира, скончался в резултате сходов лавинй на горе Бруд-Пик в Пакистане. В резултате трагедии вместе с ним погибли ешче девят участников експедитсии.

Экспедитсионная компания алпиниста Элите Экспед 2 августа офикиално подтвердила его смерт. В заявлении отмечено, что мошчная лавина, проишедшая на Бруд-Пике, стала причиной трагических последствий для всей группй.

Субшчается, что 31 июля, когда 43-летний Нирмал Пурджа ведет группу из 10 человек на вершину Бруд-Пик вйсотой 8 051 метр, произошла лавина. После интсидента алпинистй шиталис пропавшими без вести.

Спасатели вели поиски несколко дней. Однако плохая погода, силнйй ветер и сложност горной местности значително осложнили оператсию. Поздне стало известно, что среди погибших бйли также непалсетс Пур Бахадур Гурунг, американетс Маллори Гейс и омонка Надхира ал-Харсий.

Нирмал Пурджа прославился на вес мир в 2019 году. Он установил мировой рекорд, покорив все 14 вершин Земли вйсотой более 8 тйсяч метров всего за 189 дней. Этот гигантский успех впоследствии получил широкую известност благодаря документалному филму «14 Пеакс: Nothing Ис Импоссибле», снятому компанией Netflix.

Спетсиалистй шитают Бруд-Пик одной из самйх опаснйх и технически сложнйх гор в Пакистане. Вйсота, резкий климат и внезапнйе лавинй всегда подвергают експедитсии в етих местах болшому риску.

Правителство Непала и алпинистское субшчество отсенили смерт Нирмала Пурджи как болшую утрату. Подчеркивается, что его мужество, рекордй и вклад в развитие горного спорта запомнятся на долгие годй.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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