Флагман Redmi К100 Pro Max: технические характеристики и результаты тестов

·51·Технологии
Флагман Redmi К100 Pro Max: технические характеристики и результаты тестов

Известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал «живые» снимки и результаты предварительного тестирования готовящегося к анонсу смартфона Redmi К100 Pro Max. По данным иксбт.ком, новинка оснащена мощнейшим процессором Snapdragon 8 Элите Ген 5, который привлекает внимание своей высокой производительностью и продвинутыми игровыми возможностями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В процессе тестирования при комнатной температуре в бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 3,72 миллиона баллов. При этом в GeekBench 7 в одноядерном режиме было зафиксировано 2965 баллов, а в многоядерном — 10 064 балла. Интересно, что глава компании Лу Вэйбин ранее заявлял, что устройство сможет показать в AnTuTu результат до 4,56 миллиона баллов, что говорит о некотором расхождении с первыми тестами.

Игровые возможности и экран

Производитель уделил особое внимание геймерским возможностям в этой модели. Redmi К100 Pro Max впервые в истории получил экран с частотой 185 Hz, а специальный чип Д2 для независимой обработки изображения использует интерполяцию кадров. Это обеспечивает высокую плавность в динамичных играх.

В ходе тестов в различных играх были зафиксированы следующие показатели:

  • ПУБГ Мобиле (высокая плавность и генерация кадров): в среднем 183,7 к/с (энергопотребление 4 В)
  • Делта Форке: 185 к/с (энергопотребление 4,9 В)
  • Honor оф Кингс: 143,8 к/с (энергопотребление 3,2 В)
  • Аннихилатион Ринг (на максимальной графике): 59,9 к/с (энергопотребление 4,2 В)

Аккумулятор и дата презентации

Еще одним ключевым преимуществом устройства является его емкий аккумулятор. Сообщается, что Redmi К100 Pro Max укомплектован батареей на 9070 mAh. По заявлениям производителей, это позволит увеличить время автономной работы сразу на 40 процентов по сравнению с предыдущими моделями.

Также в смартфоне установлена аудиосистема Босе, что дополнительно улучшает мультимедийные возможности. Ожидается, что официальная презентация долгожданного флагмана Redmi К100 Pro Max намечена на 11 августа текущего года.

RedmiXiaomiСмартфоныТехнологииSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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