Будущее Феррана Торреса: останется в «Барселоне» или отправится в ПСЖ?
Если «Барселона» захочет продлить контракт с нападающим, она должна будет выплатить «Манчестер Сити» 8 миллионов евро. В Каталонии неопределенность: в каком клубе решится судьба Феррана Торреса? Серьезный интерес со стороны ПСЖ и секретные пункты в соглашении — в этой статье.
Остаться в «Барселоне» или взять курс на Париж — карьера Торреса на пороге нового поворота. То, как решится будущее футбоста, раскроется в конце статьи!
Переговоры и пункты контракта
Если «Барселона» продлит контракт с Торресом, она должна будет выплатить «Сити» 8 млн евро.
Этот пункт был зафиксирован в трансферном соглашении 2022 года.
Между Каталонией и Парижем
Контракт Торреса истекает через год.
Клуб показывает, что форвард не является для него приоритетной задачей.
Торрес считает, что его ценят недостаточно.
Сценарий с ПСЖ
Переговоры с парижанами ожидаются на следующей неделе.
Торрес готов покинуть Испанию.
«ПСЖ» может стать главным конкурентом за игрока.
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