Будущее Феррана Торреса: останется в «Барселоне» или отправится в ПСЖ?

·53·Спорт
Будущее Феррана Торреса: останется в «Барселоне» или отправится в ПСЖ?

Если «Барселона» захочет продлить контракт с нападающим, она должна будет выплатить «Манчестер Сити» 8 миллионов евро. В Каталонии неопределенность: в каком клубе решится судьба Феррана Торреса? Серьезный интерес со стороны ПСЖ и секретные пункты в соглашении — в этой статье.

Остаться в «Барселоне» или взять курс на Париж — карьера Торреса на пороге нового поворота. То, как решится будущее футбоста, раскроется в конце статьи!

Переговоры и пункты контракта

  • Если «Барселона» продлит контракт с Торресом, она должна будет выплатить «Сити» 8 млн евро.

  • Этот пункт был зафиксирован в трансферном соглашении 2022 года.

Между Каталонией и Парижем

  • Контракт Торреса истекает через год.

  • Клуб показывает, что форвард не является для него приоритетной задачей.

  • Торрес считает, что его ценят недостаточно.

Сценарий с ПСЖ

  • Переговоры с парижанами ожидаются на следующей неделе.

  • Торрес готов покинуть Испанию.

«ПСЖ» может стать главным конкурентом за игрока.

Как вы думаете, в каком клубе окажется будущее Феррана Торреса? Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей с близкими в Telegram или других социальных сетях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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