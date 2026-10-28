800 подростков разгромили особняк стоимостью 4,8 миллиона долларов, арендованный для 7 человек

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800 подростков разгромили особняк стоимостью 4,8 миллиона долларов, арендованный для 7 человек

В американском штате Техас роскошный дом стоимостью 4,8 миллиона долларов был арендован через платформу Airbnb всего для семи человек. Однако мероприятие, заявленное как небольшая частная вечеринка, распространилось в социальных сетях и привлекло от 500 до 800 подростков. В результате в доме возникли беспорядки, а имуществу был нанесен серьезный ущерб.

Владелец дома Кишор Карлапуди получал дополнительный доход, сдавая в аренду свой роскошный особняк, расположенный в городе Селина, штат Техас. Сам он в этом доме не живет, поэтому решил получать регулярный доход, сдавая недвижимость через Airbnb. Однако он даже представить не мог, что обычный заказ на аренду обернется такой большой проблемой.

«Кто-то забронировал дом для проведения вечеринки на семь человек», — сказал Кишор Карлапуди в интервью изданию Фокс4 Невс.

По словам начальника полиции Селины Джона Каллисона, число людей, пришедших на мероприятие, анонсированное в социальных сетях, резко возросло. В итоге на вечеринке, где ожидалось участие семи человек, собралось от 500 до 800 человек.

Вечером 21 марта в полицию начали поступать звонки о том, что в особняке собралось слишком много людей. Позже также поступили сообщения о том, что на территории объекта были слышны выстрелы.

«Нам стали поступать звонки по номеру 911 о том, что открыта стрельба. Мы также получили сообщение о том, что перед главными воротами стоят десять мужчин с оружием и угрожают кого-то убить. Конечно, эта ситуация заставила наших сотрудников быть еще более бдительными. Мы должны были войти на территорию и обеспечить безопасность всех присутствующих. Но масштаб мероприятия сотрудники осознали только после того, как вошли внутрь», — сказал начальник полиции Джон Каллисон.

Двухэтажный большой дом с каменными и кирпичными стенами и арочным проходом.

На кадрах с видеорегистраторов полицейских машин видно, как многие люди разбегаются с территории дома, когда прибывают представители правоохранительных органов.

Начальник полиции отметил, что во время инцидента были зафиксированы случаи стрельбы, драк и угроз убийством. На месте происшествия также были найдены простыни со следами крови.

«У нас были случаи стрельбы, нападений и угроз убийством. На месте происшествия также были простыни в крови. Все это создает крайне опасную ситуацию, и в конечном итоге может пострадать и ваш ребенок», — предупредил Джон Каллисон.

Владелец дома Кишор Карлапуди рассказал, что был шокирован увиденным, когда приехал осмотреть свою собственность в прошлую субботу. По его словам, подростки нанесли огромный ущерб обстановке и интерьеру дома.

«Мы были в полном шоке от увиденного. Они нанесли ущерб имуществу. Всю мебель из гостиной вынесли на улицу и сложили в гараже. Все украшения и элементы декора со стен были сняты, а некоторые сломаны. Поврежден кухонный остров, разбита гранитная столешница. Судя по всему, дети танцевали на ней», — сказал Карлапуди.

На данный момент точная сумма ущерба, нанесенного имуществу, не разглашается. Однако тот факт, что мероприятие, изначально забронированное для семи человек, превратилось в массовое сборище сотен подростков и серьезные беспорядки, привел к неожиданным убыткам для владельца дома.

AirbnbТехасСелинаКишор Карлапуди
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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