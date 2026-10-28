Дженоа — Ювентус: составы и текстовая трансляция

·0·Спорт
Дженоа — Ювентус: составы и текстовая трансляция

Серия A: ДженоаЮвентус. Начало матча: 29 октября, 00:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Дженоа»: 1. Бейло Я., 4. Аморим, 8. Бальданци Т., 3. Эхизибуэ К., 77. Эллертссон М. Э., 32. Френдруп М., 27. Маркандалли А., 18. Осмаич М., 5. Эстигор Л., 22. Васкес Х., 9. Витинья.

Запасные «Дженоа»: 29. Коломбо Л., 92. Эль-Шаарави С., 10. Жуниор Мессиас, 14. Клишис Л., 11. Майтри Ф., 2. Митай М., 34. Отоа С., 31. Пучка Д., 21. Робиньо мл., 20. Сабелли С., 39. Соммарива Д., 97. Соу Д., 99. Штольц Ф., 25. Траоре Х. Ж., 71. Виафе С.

Главный тренер «Дженоа»: Де Росси Д.

Стартовый состав «Ювентус»: 25. Викарио Г., 17. Алайбегович К., 3. Бремер, 20. Камбьязо А., 12. Дуглас Луис, 4. Гатти Ф., 15. Калулу П., 9. Коло-Муани Р., 26. Лукуми Х., 22. Маккенни У., 29. Сарр П. М.

Запасные «Ювентус»: 13. Бога Ж., 32. Кабаль Х., 47. Дурмиси А., 6. Келли Л., 8. Копмейнерс Т., 33. Нето, 41. Овусу А., 43. Паньюкко Ф., 23. Пинсольо К., 24. Ругани Д., 27. Вольтемаде Н., 11. Жегрова Э.

Главный тренер «Ювентус»: Спаллетти Л.

ДженоаЮвентусСерия A
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Дженоа — Венеция: составы и текстовая трансляцияДженоа — Венеция: составы и текстовая трансляция25 октября 18:08АС Рома — Дженоа: составы и текстовая трансляцияАС Рома — Дженоа: составы и текстовая трансляция17 октября 22:50Гол и ассист Дугласа Луиса: «Ювентус» обыграл «Лечче» на выездеГол и ассист Дугласа Луиса: «Ювентус» обыграл «Лечче» на выезде26 октября 07:06Лечче — Ювентус: составы и текстовая трансляцияЛечче — Ювентус: составы и текстовая трансляция25 октября 20:56В Серии А «сенсация»: «Лацио» разгромил «Ювентус» на выезде и догнал «Интер»В Серии А «сенсация»: «Лацио» разгромил «Ювентус» на выезде и догнал «Интер»19 октября 06:51Ювентус — Лацио: составы и текстовая трансляцияЮвентус — Лацио: составы и текстовая трансляция18 октября 23:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере