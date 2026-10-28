Дженоа — Ювентус: составы и текстовая трансляция

Серия A: Дженоа — Ювентус. Начало матча: 29 октября, 00:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Дженоа»: 1. Бейло Я., 4. Аморим, 8. Бальданци Т., 3. Эхизибуэ К., 77. Эллертссон М. Э., 32. Френдруп М., 27. Маркандалли А., 18. Осмаич М., 5. Эстигор Л., 22. Васкес Х., 9. Витинья.

Запасные «Дженоа»: 29. Коломбо Л., 92. Эль-Шаарави С., 10. Жуниор Мессиас, 14. Клишис Л., 11. Майтри Ф., 2. Митай М., 34. Отоа С., 31. Пучка Д., 21. Робиньо мл., 20. Сабелли С., 39. Соммарива Д., 97. Соу Д., 99. Штольц Ф., 25. Траоре Х. Ж., 71. Виафе С.

Главный тренер «Дженоа»: Де Росси Д.

Стартовый состав «Ювентус»: 25. Викарио Г., 17. Алайбегович К., 3. Бремер, 20. Камбьязо А., 12. Дуглас Луис, 4. Гатти Ф., 15. Калулу П., 9. Коло-Муани Р., 26. Лукуми Х., 22. Маккенни У., 29. Сарр П. М.

Запасные «Ювентус»: 13. Бога Ж., 32. Кабаль Х., 47. Дурмиси А., 6. Келли Л., 8. Копмейнерс Т., 33. Нето, 41. Овусу А., 43. Паньюкко Ф., 23. Пинсольо К., 24. Ругани Д., 27. Вольтемаде Н., 11. Жегрова Э.

Главный тренер «Ювентус»: Спаллетти Л.