«Тюркский век: единство и будущее»: Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите в Турции

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«Тюркский век: единство и будущее»: Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите в Турции

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по официальному приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 29-30 октября 2026 года посетит эту страну с рабочим визитом.

Глава государства примет участие в очередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) на высшем уровне, который пройдет в городе Анкаре. Ожидается, что это важное политическое мероприятие станет очередной крупной исторической площадкой для вывода интеграции тюркского мира на новый уровень.

Единство под девизом «Тюркский век»: повестка дня саммита

Предстоящая встреча на высшем уровне в Анкаре приобретает особое значение благодаря следующим приоритетным направлениям и темам:

  • Главный девиз и концепция: Саммит организован под девизом «Тюркский век: единство в языке, мыслях и делах» — это стратегическая идея, сформированная на основе исторического призыва великого просветителя Исмаила Гаспринского;

  • Торговля и экономическая интеграция: Будут рассмотрены вопросы увеличения товарооборота между тюркскими государствами, развития транспортных и транзитных коридоров, а также устранения логистических барьеров;

  • Инициативы Узбекистана: Президентом Шавкатом Мирзиёевым планируется выдвижение ряда новых предложений в сферах региональной безопасности, «зеленой» энергетики, образования и цифровизации;

  • Культурно-гуманитарная солидарность: Будут утверждены программы по углублению исторических корней, культурных связей и сотрудничества между молодежью братских государств.

Двусторонние диалоги на высшем уровне

В рамках визита, помимо многостороннего саммита, запланированы важные встречи, направленные на укрепление всесторонних отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Турцией:

  • Переговоры Мирзиёева и Эрдогана: Лидеры двух братских государств обсудят практическую реализацию инвестиционных, промышленно-кооперационных и инфраструктурных проектов;

  • Важные соглашения в рамках саммита: Ожидается проведение ряда эффективных двусторонних встреч с главами других государств-членов и наблюдателей ОТГ.

Данный визит Шавката Мирзиёева в Анкару послужит повышению геополитического и экономического потенциала тюркского мира, а также еще раз продемонстрирует ведущие инициативы Узбекистана в рамках организации.

Шавкат МирзиёевРеджеп Тайип ЭрдоганОрганизация тюркских государствТюркский век
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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