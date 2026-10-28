«Я поставлю точку в его наследии»: Карлос Пратес открыто пригрозил Исламу Махачеву

В дивизионе UFC зародилось еще одно интересное и бескомпромиссное противостояние. Между известным менеджером непобежденного российского чемпиона Ислама Махачева Али Абдель-Азизом и стремительно набирающим обороты опасным бразильским нокаутером Карлосом Пратесом произошла открытая и резкая словесная перепалка в социальных сетях.

В то время как менеджер подчеркнул, что наследие российского чемпиона неприкосновенно, и призвал претендента быть сдержаннее, Пратес в ответ заявил, что готов окончательно положить конец эпохе Махачева.

«Меньше слов, он тебя уничтожит»: предупреждение Абдель-Азиза

Один из самых известных менеджеров в мире UFC Али Абдель-Азиз не стал воспринимать всерьез претензии бразильского бойца, акцентировав внимание на статусе Ислама Махачева:

«Ты пока просто претендент»: Абдель-Азиз напомнил Пратесу, что тот еще не достиг чемпионского уровня и не должен поднимать лишний шум;

Величайший своего времени: «Ислам — чемпион и, возможно, величайший боец своего времени. Меньше слов, потому что он уничтожит тебя в октагоне. Никто из вас не сможет добавить ничего к его наследию», — подчеркнул менеджер;

Философия боя: Али отметил, что Махачев выходит в октагон не просто для защиты пояса, а из любви к спорту, страсти и ради миллионов фанатов.

«Я поставлю точку в его наследии»: дерзкий ответ Пратеса

Бразильский претендент резко отреагировал на эти слова, обвинив Ислама Махачева в уклонении от реальных испытаний:

Вызов на январский бой: «Если Ислам действительно дерется ради страсти, он бы подрался с первым номером рейтинга в январе», — сказал Пратес, выразив сомнение в планах российского чемпиона;

Твердое обещание: Бразильский спортсмен попросил фанатов запомнить его слова и вынес свой окончательный вердикт: «Я не буду ничего добавлять к его наследию — я поставлю точку в его наследии, брат. Запомните мои слова!»;

Будущее под давлением: Эти заявления небывало подогрели интерес к возможному будущему столкновению между двумя бойцами.

Этот острый спор, начавшийся между командой Ислама Махачева и Карлосом Пратесом, создает все предпосылки для того, чтобы в ближайшие месяцы он перерос в важное и яростное чемпионское противостояние внутри октагона.