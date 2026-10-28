Женщина, столкнувшаяся с оскорблениями из-за инвалидности, дала важное напоминание обществу

Великобритания: 33-летняя Кирсти Хилл, проживающая в Южном Уэльсе, столкнулась с оскорбительными комментариями в социальных сетях после того, как опубликовала видео о своем редком генетическом заболевании. Неизвестный пользователь назвал её «причиной существования абортов». Глубоко задетая этими словами, женщина подчеркнула, что считать жизни людей с инвалидностью неполноценными — в корне неверно.

Кирсти живет с синдромом Фрейзера. Она родилась глухой и слепой, с пальцами рук и ног, сросшимися между собой. У неё также наблюдаются трудности с дыханием, особенности строения лица и несколько хронических заболеваний. За свою жизнь женщина перенесла более 60 хирургических операций.

«Я устала от того, что люди думают, будто из-за моей инвалидности моя жизнь обязательно должна быть ужасной и бессмысленной. Да, у меня бывают тяжелые дни, но я многого достигла. Эти два состояния могут существовать одновременно», — сказала она изданию Нид То Кнов.

В ответ на оскорбительный комментарий Кирсти записала видео, в котором выразила поддержку праву женщин самостоятельно принимать решения относительно своего тела. Однако она резко раскритиковала использование темы абортов против людей с инвалидностью. По её мнению, люди делают выводы, основываясь на внешности, даже не пытаясь узнать её историю.

Кирсти, имеющая степень ФД по психологии, выступает против того, чтобы её определяли только через инвалидность. У неё замечательная семья и друзья, она любит моду, искусство и музыку, а также достигла восьмого уровня игры на фортепиано.

«Мое состояние — это часть моей жизни и того, как я формировалась как личность, но это не вся моя жизнь. Даже если бы я не достигла никаких высот, моя жизнь всё равно оставалась бы ценной», — сказала женщина.

По её словам, другой пользователь даже написал, что её рождение «разрушило» жизнь её родителей. Кирсти подчеркнула, что подобные комментарии тяжело ранят не только самих людей с инвалидностью, но и их близких.

Женщина напомнила, что инвалидность может возникнуть в жизни любого человека из-за несчастного случая, болезни или травмы. Она также призвала социальные сети лучше защищать людей от оскорблений и травли. По её мнению, поскольку анонимные аккаунты облегчают написание ненавистных комментариев, платформы должны уделять больше внимания предотвращению подобных ситуаций.

Кирсти надеется, что открытый разговор о её опыте поможет изменить предрассудки в обществе.

«Если вы сталкиваетесь с оскорбительными комментариями из-за своей инвалидности, помните, что такие слова характеризуют не вас, а тех, кто их написал. Вы тоже имеете право занимать свое место в этом мире и быть ценными», — подчеркнула она.