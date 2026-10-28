Женщина, столкнувшаяся с оскорблениями из-за инвалидности, дала важное напоминание обществу

·5·Мир
Женщина, столкнувшаяся с оскорблениями из-за инвалидности, дала важное напоминание обществу

Великобритания: 33-летняя Кирсти Хилл, проживающая в Южном Уэльсе, столкнулась с оскорбительными комментариями в социальных сетях после того, как опубликовала видео о своем редком генетическом заболевании. Неизвестный пользователь назвал её «причиной существования абортов». Глубоко задетая этими словами, женщина подчеркнула, что считать жизни людей с инвалидностью неполноценными — в корне неверно.

Кирсти живет с синдромом Фрейзера. Она родилась глухой и слепой, с пальцами рук и ног, сросшимися между собой. У неё также наблюдаются трудности с дыханием, особенности строения лица и несколько хронических заболеваний. За свою жизнь женщина перенесла более 60 хирургических операций.

«Я устала от того, что люди думают, будто из-за моей инвалидности моя жизнь обязательно должна быть ужасной и бессмысленной. Да, у меня бывают тяжелые дни, но я многого достигла. Эти два состояния могут существовать одновременно», — сказала она изданию Нид То Кнов.

В ответ на оскорбительный комментарий Кирсти записала видео, в котором выразила поддержку праву женщин самостоятельно принимать решения относительно своего тела. Однако она резко раскритиковала использование темы абортов против людей с инвалидностью. По её мнению, люди делают выводы, основываясь на внешности, даже не пытаясь узнать её историю.

Кирсти, имеющая степень ФД по психологии, выступает против того, чтобы её определяли только через инвалидность. У неё замечательная семья и друзья, она любит моду, искусство и музыку, а также достигла восьмого уровня игры на фортепиано.

Женщина со шрамами на лице сидит в черном платье с напитком в руке.

«Мое состояние — это часть моей жизни и того, как я формировалась как личность, но это не вся моя жизнь. Даже если бы я не достигла никаких высот, моя жизнь всё равно оставалась бы ценной», — сказала женщина.

По её словам, другой пользователь даже написал, что её рождение «разрушило» жизнь её родителей. Кирсти подчеркнула, что подобные комментарии тяжело ранят не только самих людей с инвалидностью, но и их близких.

Женщина напомнила, что инвалидность может возникнуть в жизни любого человека из-за несчастного случая, болезни или травмы. Она также призвала социальные сети лучше защищать людей от оскорблений и травли. По её мнению, поскольку анонимные аккаунты облегчают написание ненавистных комментариев, платформы должны уделять больше внимания предотвращению подобных ситуаций.

Кирсти надеется, что открытый разговор о её опыте поможет изменить предрассудки в обществе.

«Если вы сталкиваетесь с оскорбительными комментариями из-за своей инвалидности, помните, что такие слова характеризуют не вас, а тех, кто их написал. Вы тоже имеете право занимать свое место в этом мире и быть ценными», — подчеркнула она.

Кирсти ХиллСиндром ФрейзераИнвалидностьКибербуллинг
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В аэропорту отец Ламина Ямаля плюнул в лицо девушке и бросил стул в пассажировВ аэропорту отец Ламина Ямаля плюнул в лицо девушке и бросил стул в пассажировВчера 23:25Первый депутат с синдромом Дауна: Мар Гальсеран вошла в историюПервый депутат с синдромом Дауна: Мар Гальсеран вошла в историю2 августа 17:31Руководитель, совершивший сексуализированное насилие над инвалидами, приговорен к 15 годам тюрьмыРуководитель, совершивший сексуализированное насилие над инвалидами, приговорен к 15 годам тюрьмы2 сентября 19:21Женщина, потерявшая дочь, стала матерью для 800 сиротЖенщина, потерявшая дочь, стала матерью для 800 сирот12 октября 21:13Лукашенко сделал заявление об армии Беларуси и секретной службе младшего сына!Лукашенко сделал заявление об армии Беларуси и секретной службе младшего сына!12 сентября 08:30Путин поручил обеспечить работой военнослужащих, возвращающихся с фронтаПутин поручил обеспечить работой военнослужащих, возвращающихся с фронта20 августа 08:05
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
Лжепророк из Ганы строит ковчеги для спасения человечества
Лжепророк из Ганы строит ковчеги для спасения человечества