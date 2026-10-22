Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor

Ваш ребенок берет мяса в рот и сразу выплевывает его или отказывается есть, увидев мясное блюдо на столе? Эта ситуация знакома многим родителям. Но нелюбовь ребенка к мясу не всегда является капризом — на это могут влиять его вкусовые ощущения, запах и текстура пищи.

Ребенку может не нравиться запах и текстура мяса

Волокнистая, жесткая или трудная для пережевывания текстура мяса нравится далеко не всем детям. Особенно трудно есть жесткое мясо малышам, у которых еще не до конца сформировались навыки жевания. Кроме того, специфический запах и вкус мяса также могут стать причиной того, что ребенок отказывается от него.

Ребенок может быть не готов принять новую пищу

Примерно после года многие дети начинают с осторожностью подходить к дегустации незнакомых блюд. В науке это состояние называется «пищевой неофобией». Ребенок может отвергать не только мясо, но и другие продукты, которые он раньше не ел. Часто это является обычным этапом процесса роста.

Не стоит заставлять ребенка

Специалисты рекомендуют не принуждать ребенка к еде. Это может превратить прием пищи в неприятный опыт. Может быть полезно предлагать мясо небольшими кусочками, мягким и хорошо приготовленным, готовить его разными способами, а также принимать пищу вместе с другими членами семьи.

Чтобы ребенок принял новый продукт, возможно, придется предлагать его несколько раз. То, что он отказался один раз, не означает, что он никогда не будет это есть.

Стоит ли беспокоиться, если ребенок не ест мясо?

Мясо считается источником белка, железа и витамина B12. Однако, даже если ребенок не ест мясо, он может получать белок из яиц, рыбы, бобовых и других продуктов. Также важно достаточное количество железа и витамина B12, поэтому следует обратить внимание на общий рацион питания ребенка.

Если ребенок ест всего несколько продуктов, плохо набирает вес, быстро устает или испытывает трудности при жевании и глотании, необходимо проконсультироваться с педиатром.

Вывод заключается в том, что нелюбовь ребенка к мясу чаще всего связана со вкусом, запахом, текстурой или возрастным выбором еды. Самое главное — терпеливо предлагать ребенку разнообразную пищу, не заставляя его.