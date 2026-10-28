В аэропорту отец Ламина Ямаля плюнул в лицо девушке и бросил стул в пассажиров

Отец 19-летней звезды «Барселоны» и одного из самых ярких талантов мирового футбола Ламина Ямаля, Мунир Насрауи, вновь оказался в центре серьезного и скандального инцидента. Как сообщает авторитетное испанское издание Эл Эспаньол, в аэропорту столицы Каталонии он проявил агрессию к окружающим и спровоцировал драку.

Отец футболиста, устраивающий беспорядки уже второй раз за последние дни, на этот раз в общественном месте не только оскорбил сотрудницу, но и попытался применить силу к пассажиру, который пришел ей на помощь.

Как начался конфликт в аэропорту?

Подробности инцидента, произошедшего в зоне кафетерия, развивались следующим образом:

Обычное замечание и агрессия: Мунир Насрауи оставил свою куртку в неположенном месте, из-за чего сотрудница кафе сделала ему замечание и попросила убрать вещь;

Плевок в лицо девушке: На это простое требование Насрауи отреагировал крайне резко и чрезмерно агрессивно — возникла словесная перепалка, и в разгар скандала он плюнул в лицо официантке;

Нападение со стулом: Насрауи набросился и на случайного пассажира, который попытался заступиться за оскорбленную девушку, и даже попытался поднять тяжелый стул в кафе, чтобы бросить его в голову защищавшегося мужчины;

Шок окружающих: Происшествие случилось на глазах у множества туристов и пассажиров, собравшихся в аэропорту, вызвав большой резонанс и опасения за безопасность.

Второй инцидент подряд после скандала в Лондоне

Примечательно, что это не единственное агрессивное действие Насрауи за последние несколько суток:

Беспорядки в вечер «Золотого мяча»: Прошлой ночью в Лондоне, после завершения церемонии вручения «Золотого мяча», он также устроил скандал на улице рядом с театром «Лондон Палладиум»;

Столкновение с Аршавиным и российским оператором: Тогда он едва не вырвал смартфон у оператора российской делегации и не разбил его о землю на глазах у бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина;

Удар по имиджу семьи: В то время как 19-летний Ламин Ямаль устанавливает рекорды на поле и покоряет вершины мирового футбола, подобное неподобающее поведение его отца в общественных местах бросает негативную тень на репутацию юной звезды.

В настоящее время полиция аэропорта Барселоны и правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения на месте происшествия; ожидается принятие законных мер на основании официальных жалоб пострадавших сторон.