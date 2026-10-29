Необычное назначение в Турции: 22-летняя девушка возглавит футбольную команду

·5·Мир
Необычное назначение в Турции: 22-летняя девушка возглавит футбольную команду

Главным тренером турецкого клуба «Тургутлуспор» назначена 22-летняя Зейнеп Местан. Она стала первой женщиной-тренером в истории клуба, возглавившей мужскую команду.

Зейнеп уже провела первую тренировку со своей новой командой. Теперь перед ней стоит сложная задача: улучшить результаты коллектива, который за последние два сезона опустился в низшие лиги, и вернуть его на высокие позиции.

Назначение молодого тренера привлекает внимание футбольной общественности. Теперь болельщики будут следить за тем, каких результатов добьется «Тургутлуспор» под руководством Зейнеп Местан.

Зейнеп МестанТургутлуспортурецкий футбол
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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