Медведь, который обнимается с человеком как с другом, потряс соцсети (видео)

Необычные отношения между российским дрессировщиком Павлом Вякиным и огромным медведем по кличке Том вызывают большой интерес в социальных сетях.

Сообщается, что Павел взял под свою опеку двухмесячного медвежонка, которого невозможно было содержать в цирке. После этого он выкормил и вырастил Тома. Со временем между ними сформировалась особая близость.

Сегодня Том, весящий сотни килограммов, привлекает внимание своим мягким поведением. Медведь и его опекун проводят время вместе и играют. Иногда Том даже делает движения, как будто обнимает Павла передними лапами.

Их искренние отношения удивляют многих. Отношение медведя, выросшего в руках человека с малых лет, к своему опекуну еще раз привлекает внимание к связи между человеком и дикими животными.

В то же время не стоит забывать, что медведь — крупное и опасное дикое животное. Даже если он кажется ласковым, его поведение трудно предсказать.