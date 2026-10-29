Медведь, который обнимается с человеком как с другом, потряс соцсети (видео)

·42·Мир
Медведь, который обнимается с человеком как с другом, потряс соцсети (видео)

Необычные отношения между российским дрессировщиком Павлом Вякиным и огромным медведем по кличке Том вызывают большой интерес в социальных сетях.

Сообщается, что Павел взял под свою опеку двухмесячного медвежонка, которого невозможно было содержать в цирке. После этого он выкормил и вырастил Тома. Со временем между ними сформировалась особая близость.

Сегодня Том, весящий сотни килограммов, привлекает внимание своим мягким поведением. Медведь и его опекун проводят время вместе и играют. Иногда Том даже делает движения, как будто обнимает Павла передними лапами.

Их искренние отношения удивляют многих. Отношение медведя, выросшего в руках человека с малых лет, к своему опекуну еще раз привлекает внимание к связи между человеком и дикими животными.

В то же время не стоит забывать, что медведь — крупное и опасное дикое животное. Даже если он кажется ласковым, его поведение трудно предсказать.

Павел Вякинмедведь Томдрессировщик животныхдикие животные
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте в подвале компьютерного клуба нашли обезьянуВ Ташкенте в подвале компьютерного клуба нашли обезьяну5 октября 19:30«Борьба» дагестанца с медведем потрясла интернет (видео)«Борьба» дагестанца с медведем потрясла интернет (видео)13 августа 14:17Скандал с «Машей и Медведем» в британском парламенте: почему депутаты хотят запретить мультфильм?Скандал с «Машей и Медведем» в британском парламенте: почему депутаты хотят запретить мультфильм?11 сентября 00:05Медведь, забравшийся на электрический столб, поразил интернетМедведь, забравшийся на электрический столб, поразил интернет23 июля 17:13Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глазМиллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глазСегодня 14:02Необычное назначение в Турции: 22-летняя девушка возглавит футбольную командуНеобычное назначение в Турции: 22-летняя девушка возглавит футбольную командуСегодня 13:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
Лжепророк из Ганы строит ковчеги для спасения человечества
Лжепророк из Ганы строит ковчеги для спасения человечества