Рузикул Бердыев открыто назвал причину болезненного поражения «Насафа» в Карши

Встреча, прошедшая в Карши в рамках Лиги чемпионов АФК 2 (ЛЧА 2), завершилась неожиданным разочарованием для местных болельщиков. «Насаф», принимавший на своем поле кувейтский клуб «Кувейт СК», уступил с минимальным счетом 0:1.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «драконов» Рузикул Бердыев открыто и жестко проанализировал истинные причины негативного результата. Специалист связал поражение не с невезением или усталостью, а с низким уровнем мастерства нападающих.

Важные мысли Рузикула Бердыева на пресс-конференции

Наставник каршинцев высказался о созданных моментах и контратаках соперника следующим образом:

Не невезение, а нехватка мастерства: Тренер отметил, что команда создала много моментов, но не смогла ими воспользоваться: «Думаю, это не невезение и не усталость. В атаке нам не хватило хладнокровия и мастерства при реализации моментов. Считаю, что именно из-за этого мы проиграли. Если создаешь много моментов и не можешь забить, значит, не хватает мастерства и уровня»;

Ошибки при контратаках соперника: Он отметил, что «Кувейт СК» проводил опасные контратаки: «Потому что соперник два-три раза хорошо сыграл в контратаках. В тех эпизодах мы сыграли вяло. Был один гол, а в другом моменте Абдувахид спас команду»;

Проблема нереализации с 3 метров: Бердыев особо подчеркнул, что состав или тактические схемы не могут быть оправданием: «Думаю, дело не в составе или схеме. Создать такой момент и не реализовать его, выйти один на один с вратарем и не забить с 3 метров – это нехватка хладнокровия, чувства ситуации, качеств, присущих нападающим. Уровень в атаке нас подвел».

Выбор состава и вопрос молодых футболистов

На пресс-конференции тренера также спросили, почему доверие было оказано опытным игрокам, а не молодежи:

Выводы после поражения: «Конечно, мысли есть. Когда проигрываешь, задумываешься о составе или расстановке игроков! Пытаешься глубже изучить причины», — сказал специалист;

Почему были выбраны опытные игроки? Была отмечена важность психологической устойчивости в международных турнирах: «Думаю, мы настаивали на том, чтобы в таком матче на поле вышли более опытные футболисты. В таких играх требовались именно опыт и хладнокровие. Если выпустить молодого игрока, иногда ему может не хватить опыта или он может растеряться».

Поражение со счетом 0:1 в Карши усложнило путь «Насафа» в групповом этапе международного турнира. Как отметил главный тренер, для достижения положительных результатов в следующих матчах потребуется серьезная работа над хладнокровием в линии атаки и завершающими ударами.