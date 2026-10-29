В Ферганской области 24-летний парень погиб, выбросившись с 15-го этажа дома

В Ферганской области 24-летний парень скончался в результате падения с 15-го этажа многоквартирного дома. По данному факту проводятся соответствующие следственные мероприятия.

Сообщается, что после смерти молодого человека 2002 года рождения место происшествия было осмотрено следственно-оперативной группой. Также были получены объяснительные от лиц, причастных к делу.

В предварительной медицинской справке причиной смерти указан разрыв печени. Для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что ранее покойный неоднократно проходил лечение в специализированном центре психического здоровья Ферганской области с диагнозом «шизофрения».

На данный момент подробности инцидента и обстоятельства, приведшие к падению парня с 15-го этажа, не разглашаются.