Что сказал Хаби Алонсо после болезненного поражения от «Ливерпуля»?

·71·Спорт
Что сказал Хаби Алонсо после болезненного поражения от «Ливерпуля»?

Центральное противостояние 1/8 финала Кубка английской лиги на стадионе «Энфилд» подарило настоящий кубковый триллер. «Челси» под руководством Хаби Алонсо в бескомпромиссной выездной борьбе против «Ливерпуля» попрощался с турниром.

В матче, основное время которого завершилось боевой ничьей 1:1, победитель определился в серии 11-метровых ударов. В напряженной серии мерсисайдцы оказались сильнее со счетом 6:5 и завоевали путевку в четвертьфинал. После встречи наставник «синих» Хаби Алонсо дал интервью прессе, поделившись мыслями о матче и игре своей команды.

Хаби Алонсо: «В лотерее пенальти всегда кажется, что кто-то пострадал»

Главный тренер «Челси» в интервью изданию BBC особо подчеркнул, что его подопечные оказали достойное сопротивление на таком сложном стадионе, как «Энфилд»:

  • Пенальти и понятие справедливости: «Каждый раз, когда судьба матча решается в серии пенальти, кто-то считает вылет из турнира несправедливостью. Обе стороны очень хорошо боролись. А серия пенальти означает, что может произойти любой результат», — сказал специалист;

  • Динамика игры и равная борьба: «Футболисты показали достаточно высокий уровень, чтобы быть конкурентоспособными на «Энфилде». Мы пропустили гол с пенальти, после чего счет стал 1:1. В целом, обе команды играли на равных», — добавил он;

  • Уверенные действия Майка Пендерса: Алонсо также высоко оценил игру своего вратаря. Несмотря на то, что команда не смогла создать много опасных моментов впереди, Пендерс совершал стабильные сейвы в важные моменты, удерживая лондонцев в игре;

  • Внимание сосредоточено на АПЛ: «Это футбол, и это часть нашей работы. Теперь наше основное внимание сосредоточено на Премьер-лиге. У нас мало времени на восстановление, потому что в субботу у нас ранний матч. Поэтому мы должны быстро сосредоточиться на следующей игре».

Известен следующий соперник «Ливерпуля»

«Ливерпуль», прошедший через сложное испытание, продолжает свой путь в турнире:

  • Столкновение в четвертьфинале: В следующем этапе мерсисайдцы сразятся с клубом «Борнмут», который крупно обыграл «Астон Виллу»;

  • Календарь игр: Четвертьфинальные матчи Кубка английской лиги запланированы на неделю, начинающуюся с 14 декабря.

Несмотря на неудачу в кубке, качественная игра на «Энфилде» еще раз доказала высокую конкурентоспособность команды Хаби Алонсо перед предстоящими важными матчами в национальном чемпионате.

Кубок английской лигиЛиверпульЧелсиХаби Алонсо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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