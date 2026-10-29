В Ташкенте состоится встреча с основательницей бренда SAADI Диёрой Рахимовой
29 октября в торговом центре Tashkent City Mall в Ташкенте состоится встреча с участием основательницы бренда SAADI Диёры Рахимовой. Гости мероприятия получат возможность лично пообщаться с основательницей бренда и познакомиться с её первым парфюмерным продуктом — ароматом Elixir of Joy.
Что ждет гостей?
Программа встречи включает беседу с Диёрой Рахимовой, возможность сделать памятные фотографии, а также получить автограф на флаконе духов и в её авторских книгах рецептов. Книги рецептов можно будет приобрести прямо на мероприятии.
Встреча пройдет в поп-ап магазине бренда SAADI, посвященном Elixir of Joy. Посетители смогут детально изучить новый аромат, узнать историю его создания и задать интересующие их вопросы основательнице бренда.
О мероприятии
Дата: 29 октября
Время: 18:00
Адрес: Tashkent City Mall, 2-й этаж, рядом с рестораном Tanuki
Вход: свободный
Для участия в мероприятии билеты не требуются. Все желающие могут прийти на встречу и пообщаться с Диёрой Рахимовой.
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