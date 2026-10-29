В Ташкенте состоится встреча с основательницей бренда SAADI Диёрой Рахимовой

·2·Культура
В Ташкенте состоится встреча с основательницей бренда SAADI Диёрой Рахимовой

29 октября в торговом центре Tashkent City Mall в Ташкенте состоится встреча с участием основательницы бренда SAADI Диёры Рахимовой. Гости мероприятия получат возможность лично пообщаться с основательницей бренда и познакомиться с её первым парфюмерным продуктом — ароматом Elixir of Joy.

Что ждет гостей?

Программа встречи включает беседу с Диёрой Рахимовой, возможность сделать памятные фотографии, а также получить автограф на флаконе духов и в её авторских книгах рецептов. Книги рецептов можно будет приобрести прямо на мероприятии.

Встреча пройдет в поп-ап магазине бренда SAADI, посвященном Elixir of Joy. Посетители смогут детально изучить новый аромат, узнать историю его создания и задать интересующие их вопросы основательнице бренда.

О мероприятии

  • Дата: 29 октября

  • Время: 18:00

  • Адрес: Tashkent City Mall, 2-й этаж, рядом с рестораном Tanuki

  • Вход: свободный

Для участия в мероприятии билеты не требуются. Все желающие могут прийти на встречу и пообщаться с Диёрой Рахимовой.

Диёра РахимоваSAADITashkent City MallElixir of Joy
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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