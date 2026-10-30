Как 6-летний мальчик из Индии стал владельцем роскошного Toyota Fortuner?

В индийском штате Мадхья-Прадеш произошло настоящее чудо. 6-летний мальчик стал счастливым обладателем современного и роскошного внедорожника Toyota Fortuner стоимостью 5 миллионов рупий (около 52 тысяч долларов США), выиграв его в лотерею.

Об этом сообщил авторитетный индийский телеканал «НДТВ». Для семьи, которая последние два года мечтала о покупке собственного автомобиля, этот неожиданный подарок стал настоящим праздником.

Удачный выбор бабушки и счастье, которое ждали год

У этой победы, осчастливившей всю семью, есть своя уникальная история:

Билет, купленный год назад: Бабушка мальчика приобрела лотерейный билет год назад во время традиционного праздника Гарба и специально оформила его на имя своего внука;

Мечта семьи: Семья долгое время мечтала о собственном автомобиле, однако финансовые возможности не позволяли этого сделать;

Поздравления соседей и торжество: Новость о выигрыше вызвала большой резонанс во всем районе. Соседи торжественно встретили новый автомобиль и маленького победителя на улице с цветами, национальными песнями и звуками барабанов.

Toyota Fortuner: какими возможностями обладает выигранный мальчиком автомобиль?

Выигранный на имя ребенка Toyota Fortuner — это полноразмерный семиместный премиальный внедорожник, отличающийся на мировом рынке своей выносливостью и мощью:

Высокая проходимость и мощность: Автомобиль оснащен системой полного привода 4×4, высоким клиренсом и несколькими режимами движения для сложных дорог. Он комплектуется 2,7-литровым бензиновым или 2,8-литровым мощным дизельным двигателем;

Премиальный комфорт: В салоне установлены высококачественные кожаные сиденья, современный 8-дюймовый сенсорный мультимедийный дисплей, имеется беспроводная зарядка для смартфонов;

Вершина безопасности: Машина оснащена камерами кругового обзора на 360 градусов для полного контроля окружающей обстановки, а также интеллектуальным комплексом безопасности Toyota Сафетй Сенсе, обеспечивающим активную защиту.

Обычный билет, оформленный на имя маленького ребенка, воплотил в реальность многолетнюю мечту семьи, принеся им незабываемую радость и дорогостоящий автомобиль.