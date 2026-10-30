Как 6-летний мальчик из Индии стал владельцем роскошного Toyota Fortuner?
В индийском штате Мадхья-Прадеш произошло настоящее чудо. 6-летний мальчик стал счастливым обладателем современного и роскошного внедорожника Toyota Fortuner стоимостью 5 миллионов рупий (около 52 тысяч долларов США), выиграв его в лотерею.
Об этом сообщил авторитетный индийский телеканал «НДТВ». Для семьи, которая последние два года мечтала о покупке собственного автомобиля, этот неожиданный подарок стал настоящим праздником.
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У этой победы, осчастливившей всю семью, есть своя уникальная история:
Билет, купленный год назад: Бабушка мальчика приобрела лотерейный билет год назад во время традиционного праздника Гарба и специально оформила его на имя своего внука;
Мечта семьи: Семья долгое время мечтала о собственном автомобиле, однако финансовые возможности не позволяли этого сделать;
Поздравления соседей и торжество: Новость о выигрыше вызвала большой резонанс во всем районе. Соседи торжественно встретили новый автомобиль и маленького победителя на улице с цветами, национальными песнями и звуками барабанов.
Toyota Fortuner: какими возможностями обладает выигранный мальчиком автомобиль?
Выигранный на имя ребенка Toyota Fortuner — это полноразмерный семиместный премиальный внедорожник, отличающийся на мировом рынке своей выносливостью и мощью:
Высокая проходимость и мощность: Автомобиль оснащен системой полного привода 4×4, высоким клиренсом и несколькими режимами движения для сложных дорог. Он комплектуется 2,7-литровым бензиновым или 2,8-литровым мощным дизельным двигателем;
Премиальный комфорт: В салоне установлены высококачественные кожаные сиденья, современный 8-дюймовый сенсорный мультимедийный дисплей, имеется беспроводная зарядка для смартфонов;
Вершина безопасности: Машина оснащена камерами кругового обзора на 360 градусов для полного контроля окружающей обстановки, а также интеллектуальным комплексом безопасности Toyota Сафетй Сенсе, обеспечивающим активную защиту.
Обычный билет, оформленный на имя маленького ребенка, воплотил в реальность многолетнюю мечту семьи, принеся им незабываемую радость и дорогостоящий автомобиль.
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