Путешествие мечты обернулось трагедией: пассажиры, потратившие миллионы, оказались на улице

·0·Мир
Путешествие мечты обернулось трагедией: пассажиры, потратившие миллионы, оказались на улице

Жизнь сотен людей, мечтавших беззаботно провести остаток своих дней в океанских просторах, в одночасье рухнула. Около 200 пассажиров роскошного круизного лайнера «MV Odyssey» были неожиданно высажены на берег в Камбодже.

Американская компания-оператор «Villa Vie Residences» официально объявила о прекращении путешествия из-за резкого роста цен на топливо и невозможности покрывать чрезмерные расходы. В результате туристы, продавшие всё свое имущество ради кругосветного путешествия, остались в чужой стране без крова и средств к существованию.

Всего 7 часов на сборы: трагическая судьба пожилых людей

Пассажирам, прибывшим в порт Сиануквиль, сообщили о ситуации и поставили жесткий ультиматум:

  • Срочная высадка: Находящимся на лайнере дали всего 7 часов на то, чтобы собрать личные вещи и покинуть судно;

  • Проданное жилье: Самое печальное в этой истории то, что большинство пассажиров — пожилые пенсионеры, которые ради покупки кают на лайнере продали свои дома, машины и всё нажитое имущество;

  • Судьбы на улице: Оставшись без жилья, куда можно вернуться, и без лишних средств, пожилые люди фактически оказались на улице в чужом городе.

Миллионные убытки и обманутое доверие

Некоторые туристы, отправившиеся в путь с концепцией «жизни на лайнере», вложили в этот проект все свои сбережения:

  • Рэнди и Кит Кассингем: Супруги-путешественники потратили около 1 миллиона долларов на плавание и сопутствующие удобства;

  • Кэрол Ларсон (69 лет, США): Заплатила 120 тысяч долларов за право постоянного проживания на корабле и ежемесячно вносила дополнительные взносы;

  • Фрэнсис Паруазен (Австралия): Планировал прожить на борту этого лайнера не менее 15 лет и связал всю свою жизнь с этим судном.

Компания обанкротилась: что будет дальше?

По словам главы «Villa Vie Residences» Микаэля Петерсона, ежемесячные расходы компании резко возросли с прежних 400 тысяч до 2 миллионов долларов:

  • Банкротство в США: Оператор заявил, что из-за финансового кризиса начинает процедуру банкротства в соответствии с законодательством США;

  • Таинственный маршрут судна: Лайнер планировал заправиться топливом и покинуть порт Сиануквиль 31 октября, однако его дальнейший пункт назначения неизвестен;

  • Вопрос о компенсации: Будут ли возвращены деньги пассажирам или смогут ли они снова вернуться в свои каюты — на данный момент никаких гарантий не предоставлено.

Трагическая судьба сотен людей, доверивших всю свою жизнь одной каюте на корабле, сегодня становится одним из крупнейших скандалов в мировой круизной и туристической индустрии.

MV OdysseyVilla Vie ResidencesСиануквилькруизный лайнер
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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