Всемирный банк выделит $100 млн на электросети Узбекистана

·38·Экономика
Всемирный банк выделит $100 млн на электросети Узбекистана

Всемирный банк выделит 100 миллионов долларов на проект по обновлению и цифровизации электрической инфраструктуры в Узбекистане. В рамках программы, утвержденной 27 октября, планируется модернизировать 60 важных электрических подстанций по всей стране и цифровизировать их системы управления.

Общая стоимость проекта составляет 371 миллион долларов. Эти средства будут сформированы за счет трех источников:

• Всемирный банк: 100 миллионов долларов.

Азиатский банк развития: 200 миллионов долларов.

• Правительство Узбекистана: 71 миллион долларов.

Основная цель программы заключается в повышении эффективности электрических сетей и укреплении стабильности электроснабжения в стране. Для этого на 60 выбранных подстанциях будет обновлено существующее оборудование и системы управления, а также внедрены цифровые технологии.

В результате реализации проекта ожидается сокращение перебоев в электросетях, эффективное управление работой подстанций и повышение надежности поставок электроэнергии потребителям.

Всемирный банкЭлектрические сетиАзиатский банк развитияЭнергетика
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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