Самое ужасное ограбление в истории: с биржи Binance украдено 6,3 млрд долларов

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance официально подтвердила беспрецедентный инцидент безопасности в своей истории. В результате хакерской атаки с платформы было похищено цифровых активов на сумму около 6,3 миллиарда долларов США.

Международные информационные агентства и отраслевые аналитики называют это событие крупнейшим ограблением в истории криптовалютной и финансовой индустрии. Из-за чрезвычайного происшествия биржа временно полностью приостановила все операции по пополнению счетов и выводу средств до завершения проверки безопасности.

Как была совершена атака?

Данные предварительного расследования раскрыли способ, которым киберпреступники проникли в систему:

Взлом ноутбука инженера: Причиной атаки стало заражение личного ноутбука одного из ДевОпс-инженеров компании;

Доступ к внутреннему контейнеру: С помощью этого хакеры получили несанкционированный доступ к внутреннему сервисному контейнеру и инициировали транзакции по выводу огромных объемов средств;

Украденные активы: Блокчейн-аналитики отмечают, что в ходе ограбления были присвоены Bitcoin на сумму 1,5 миллиарда долларов , Ethereum на 900 миллионов долларов , а также значительное количество стейблкоинов USDT и USDC ;

Северокорейский след: Эксперты по кибербезопасности из «ТРМ Лабс» связывают атаку с элитной хакерской группировкой Северной Кореи ТрадерТраитор.

3 миллиарда долларов заморожено: в безопасности ли средства пользователей?

Руководство криптобиржи выступило с экстренным заявлением, чтобы смягчить последствия инцидента и успокоить пользователей:

Неприкосновенность ключей: Руководство сообщило, что приватные ключи (привате кейс) кошельков не были скомпрометированы и основные средства клиентов находятся в полной безопасности;

Заморозка активов: В результате экстренной связи с отраслевыми партнерами и крупными эмитентами стейблкоинов (Tether и Circle) около 3 миллиардов долларов похищенных средств были заморожены непосредственно в блокчейне ;

Гарантия возмещения ущерба: Binance полностью покроет все убытки. Для выплаты остального ущерба платформа задействует свой внутренний страховой резервный фонд — САФУ, а также собственные финансовые резервы.

Хотя биржа заявила, что решит проблему за счет собственных средств, кибератака такого масштаба вновь подвергает серьезному испытанию доверие к глобальному крипторынку и системе безопасности цифровых активов.