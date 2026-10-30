Самое ужасное ограбление в истории: с биржи Binance украдено 6,3 млрд долларов

·104·Технологии
Самое ужасное ограбление в истории: с биржи Binance украдено 6,3 млрд долларов

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance официально подтвердила беспрецедентный инцидент безопасности в своей истории. В результате хакерской атаки с платформы было похищено цифровых активов на сумму около 6,3 миллиарда долларов США.

Международные информационные агентства и отраслевые аналитики называют это событие крупнейшим ограблением в истории криптовалютной и финансовой индустрии. Из-за чрезвычайного происшествия биржа временно полностью приостановила все операции по пополнению счетов и выводу средств до завершения проверки безопасности.

Как была совершена атака?

Данные предварительного расследования раскрыли способ, которым киберпреступники проникли в систему:

  • Взлом ноутбука инженера: Причиной атаки стало заражение личного ноутбука одного из ДевОпс-инженеров компании;

  • Доступ к внутреннему контейнеру: С помощью этого хакеры получили несанкционированный доступ к внутреннему сервисному контейнеру и инициировали транзакции по выводу огромных объемов средств;

  • Украденные активы: Блокчейн-аналитики отмечают, что в ходе ограбления были присвоены Bitcoin на сумму 1,5 миллиарда долларов, Ethereum на 900 миллионов долларов, а также значительное количество стейблкоинов USDT и USDC;

  • Северокорейский след: Эксперты по кибербезопасности из «ТРМ Лабс» связывают атаку с элитной хакерской группировкой Северной Кореи ТрадерТраитор.

3 миллиарда долларов заморожено: в безопасности ли средства пользователей?

Руководство криптобиржи выступило с экстренным заявлением, чтобы смягчить последствия инцидента и успокоить пользователей:

  • Неприкосновенность ключей: Руководство сообщило, что приватные ключи (привате кейс) кошельков не были скомпрометированы и основные средства клиентов находятся в полной безопасности;

  • Заморозка активов: В результате экстренной связи с отраслевыми партнерами и крупными эмитентами стейблкоинов (Tether и Circle) около 3 миллиардов долларов похищенных средств были заморожены непосредственно в блокчейне;

  • Гарантия возмещения ущерба: Binance полностью покроет все убытки. Для выплаты остального ущерба платформа задействует свой внутренний страховой резервный фонд — САФУ, а также собственные финансовые резервы.

Хотя биржа заявила, что решит проблему за счет собственных средств, кибератака такого масштаба вновь подвергает серьезному испытанию доверие к глобальному крипторынку и системе безопасности цифровых активов.

BinanceTraderTraitorSAFUTRM Labs
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Бектемире задержан гражданин, торговавший наркотиками через крипто-ботыВ Бектемире задержан гражданин, торговавший наркотиками через крипто-боты10 июля 11:10Панические продажи на рынке Bitcoin снижаются: инвесторы стали более терпеливымиПанические продажи на рынке Bitcoin снижаются: инвесторы стали более терпеливыми18 июня 01:36БитГо запустила в Европе новую криптоплатформу на базе требований MiCAБитГо запустила в Европе новую криптоплатформу на базе требований MiCA17 июня 19:35Крупные криптобиржи отменили акции SpaceX IPOКрупные криптобиржи отменили акции SpaceX IPO13 июня 08:14Binance: Рынок токенизированных активов вырос на 600%Binance: Рынок токенизированных активов вырос на 600%9 июня 02:11Binance и Алпака заключили соглашение о разделе доходовBinance и Алпака заключили соглашение о разделе доходов3 июня 21:34
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max
Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max
Стали известны актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октября
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октября
Обновлены цены на iPhone 18 Pro Max: полный список
Обновлены цены на iPhone 18 Pro Max: полный список
Короткий воздушный полет: сможет ли новый Роадстер от Tesla спасти массовый рынок?
Короткий воздушный полет: сможет ли новый Роадстер от Tesla спасти массовый рынок?