Что празднует мир сегодня? Самые важные исторические события, произошедшие 30 октября

Каждый день в календаре значим важными политическими, научными и культурными событиями, оставившими неизгладимый след в истории человеческой цивилизации. Дата 30 октября также запечатлена на страницах истории рождением великих личностей, геополитическими изменениями и событиями, потрясшими мир.

Ознакомьтесь с международными датами, отмечаемыми сегодня в мире, и хроникой самых ярких исторических событий, произошедших в этот день.

Международные и национальные праздники

30 октября в мировом масштабе отмечается ряд профессиональных и национальных праздников:

Международный день ортопедической медсестры: Международный день, посвященный нелегкому труду медсестер, которые проявляют самоотверженность в восстановлении подвижности пациентов и проведении ортопедических процедур в сфере медицины;

День национальной валюты в Индонезии: Широко отмечается в государственном масштабе как день введения в обращение национальной валюты страны — индонезийской рупии.

Открытия и поворотные моменты, изменившие историю

В эту дату произошли изобретения, облегчившие образ жизни человечества, и крупные геополитические события:

1888 год — Изобретение шариковой ручки: Изобретатель Джон Лауд официально запатентовал первую шариковую ручку, совершившую революцию в индустрии письменных принадлежностей;

1918 год — Отступление в Первой мировой войне: Османская империя подписала Мудросское перемирие, положив конец своим военным действиям в Первой мировой войне и официально выйдя из нее;

1961 год — Самое страшное испытание в истории ( «Царь-бомба»): СССР провел на военном полигоне на острове Новая Земля испытание мощнейшей в мире водородной бомбы мощностью 58 мегатонн;

1974 год — Воспоминания великого комика: В столице Великобритании Лондоне впервые была опубликована автобиографическая работа легенды киномира Чарли Чаплина «Моя автобиография».

День рождения футбольной легенды

Сегодня футбольные болельщики всего мира вспоминают одного из самых ярких представителей спортивной истории:

1960 год — День рождения Диего Марадоны: Родился Диего Армандо Марадона (1960–2020) — неповторимый символ аргентинского футбола, чемпион мира 1986 года, великий нападающий, покоривший сердца миллионов. Его имя вписано золотыми буквами в историю не только Аргентины, но и всего мирового спорта.

30 октября имеет важное значение как день, объединяющий огромное историческое наследие — от научных открытий до вершин спорта и искусства.