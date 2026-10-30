После ухода главного спонсора: хокимият Ташкента выделяет «Пахтакору» 5 млрд сумов

·99·Спорт
После ухода главного спонсора: хокимият Ташкента выделяет «Пахтакору» 5 млрд сумов

Планируется выделение 5 миллиардов сумов футбольному клубу «Пахтакор» из средств Фонда развития города Ташкента при хокимияте столицы. Соответствующее решение по данной инициативе было принято 29 октября 2026 года.

Эта финансовая поддержка осуществляется на фоне неожиданной ситуации, возникшей с главным спонсором команды, и изменений вокруг клуба.

Детали инициативы и механизм принятия решения

Процесс выделения средств клубу был инициирован в следующем порядке:

  • Официальное предложение: Первый заместитель хокима города Ташкента Д. Худайбергенов внес предложение о переводе 5 000 000 000 сумов на расчетный счет футбольного клуба «Пахтакор» из средств Фонда развития города Ташкента;

  • Рассмотрение советом: Данная финансовая инициатива была представлена на утверждение наблюдательному совету АО «Тошкент Инвест компанияси»;

  • Цель: Выделяемые средства послужат покрытию текущих расходов клуба, сохранению его финансовой устойчивости и обеспечению непрерывного участия в соревнованиях.

Причина финансовой поддержки: расставание с главным спонсором

Потребность клуба «Пахтакор» в поддержке из местного бюджета и фонда была вызвана последними событиями вокруг команды:

  • Прекращение сотрудничества: Ранее бывший хоким столицы и предприниматель Джахонгир Артыкходжаев объявил о прекращении сотрудничества с клубом;

  • Решение судей и конфликт: По имеющимся данным, после судейских решений в спорном матче главный спонсор принял решение прекратить свою деятельность, в результате чего команда лишилась крупного источника финансовой поддержки;

  • Положение клуба: Чтобы один из самых титулованных и ведущих клубов Узбекистана«Пахтакор» — не оказался в сложной ситуации, городская администрация сформировала пакет временной финансовой помощи.

5 миллиардов сумов, выделяемые фондом города Ташкента, стали важным шагом, направленным на стабилизацию атмосферы внутри команды перед важными матчами клуба в национальном чемпионате и на международной арене.

ПахтакорХокимият города ТашкентаToshkent Invest kompaniyasiДжахонгир Артыкходжаев
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Стали известны адреса, где в Ташкенте построят 100 общественных туалетовСтали известны адреса, где в Ташкенте построят 100 общественных туалетов27 октября 22:29В Ташкенте систему отопления включат в декабре?В Ташкенте систему отопления включат в декабре?26 октября 12:55В Ташкенте при строительстве обрушилась стена, повреждены надгробия на Боткинском кладбищеВ Ташкенте при строительстве обрушилась стена, повреждены надгробия на Боткинском кладбище23 октября 14:46Матч «Пакстакор» против «Ал Хуссайн»: что сказал новый тренер?Матч «Пакстакор» против «Ал Хуссайн»: что сказал новый тренер?10 августа 21:49Неожиданный поворот в «Пахтакоре»: Артыкходжаев покидает клуб?Неожиданный поворот в «Пахтакоре»: Артыкходжаев покидает клуб?24 августа 19:23Бенефис Фламариона!: «Пахтакор» в меньшинстве обыграл «Машъал» в ГузареБенефис Фламариона!: «Пахтакор» в меньшинстве обыграл «Машъал» в Гузаре19 сентября 20:04
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере