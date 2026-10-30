После ухода главного спонсора: хокимият Ташкента выделяет «Пахтакору» 5 млрд сумов
Планируется выделение 5 миллиардов сумов футбольному клубу «Пахтакор» из средств Фонда развития города Ташкента при хокимияте столицы. Соответствующее решение по данной инициативе было принято 29 октября 2026 года.
Эта финансовая поддержка осуществляется на фоне неожиданной ситуации, возникшей с главным спонсором команды, и изменений вокруг клуба.
Детали инициативы и механизм принятия решения
Процесс выделения средств клубу был инициирован в следующем порядке:
Официальное предложение: Первый заместитель хокима города Ташкента Д. Худайбергенов внес предложение о переводе 5 000 000 000 сумов на расчетный счет футбольного клуба «Пахтакор» из средств Фонда развития города Ташкента;
Рассмотрение советом: Данная финансовая инициатива была представлена на утверждение наблюдательному совету АО «Тошкент Инвест компанияси»;
Цель: Выделяемые средства послужат покрытию текущих расходов клуба, сохранению его финансовой устойчивости и обеспечению непрерывного участия в соревнованиях.
Причина финансовой поддержки: расставание с главным спонсором
Потребность клуба «Пахтакор» в поддержке из местного бюджета и фонда была вызвана последними событиями вокруг команды:
Прекращение сотрудничества: Ранее бывший хоким столицы и предприниматель Джахонгир Артыкходжаев объявил о прекращении сотрудничества с клубом;
Решение судей и конфликт: По имеющимся данным, после судейских решений в спорном матче главный спонсор принял решение прекратить свою деятельность, в результате чего команда лишилась крупного источника финансовой поддержки;
Положение клуба: Чтобы один из самых титулованных и ведущих клубов Узбекистана — «Пахтакор» — не оказался в сложной ситуации, городская администрация сформировала пакет временной финансовой помощи.
5 миллиардов сумов, выделяемые фондом города Ташкента, стали важным шагом, направленным на стабилизацию атмосферы внутри команды перед важными матчами клуба в национальном чемпионате и на международной арене.
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