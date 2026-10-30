Официально: Баходыр Ахмедов вновь стал главным тренером национальной сборной Узбекистана по футзалу

·0·Спорт
Официально: Баходыр Ахмедов вновь стал главным тренером национальной сборной Узбекистана по футзалу

Назначен новый главный тренер национальной сборной Узбекистана по футзалу. Согласно решению Исполнительного комитета Ассоциации футзала Узбекистана, руководство сборной было доверено опытному местному специалисту Баходыру Ахмедову.

После того как испанский специалист Хосе Мария Мендес покинул свой пост по состоянию здоровья, федерация рассмотрела ряд кандидатур как местных, так и зарубежных специалистов. В итоге кандидатура Ахмедова, который досконально знает узбекский футзал и обладает солидным опытом на международной арене, была одобрена единогласно.

Срок контракта и большие цели

Согласно информации, предоставленной пресс-службой федерации, сотрудничество включает в себя долгосрочные стратегические планы:

  • Соглашение до 2028 года: Достигнута официальная договоренность о том, что Баходыр Ахмедов будет возглавлять национальную сборную Узбекистана до завершения Кубка Азии 2028 года;

  • Официальное представление: Время и место церемонии официального представления нового главного тренера широкой спортивной общественности и средствам массовой информации будут объявлены в ближайшие дни.

От игрока до чемпиона: пройденный путь

Баходыр Ахмедов, родившийся 9 сентября 1976 года в городе Чирчик Ташкентской области, является одним из специалистов, заложивших фундамент национального футзала:

  • Победы на поле: В годы становления футзала в стране выступал за чирчикские клубы «Сплав», «Электрохимпром» и «Соликчи». Позже становился чемпионом страны в составе «Юнусабада», «Ардуса» и «Строителя Зарафшана»;

  • Достижения в клубах: В своей тренерской карьере выводил клуб «Максам-Чирчик» в число призеров, а с командой «Джизак-Кентекс» добивался чемпионства Узбекистана.

Исторический опыт в сборной: Чемпионат мира и награды Азии

Ахмедов и ранее добивался ярких результатов во главе национальной команды:

  • Медали Кубка Азии: Под его руководством сборная Узбекистана дважды становилась обладателем бронзовых медалей континентального первенства;

  • Плей-офф Мундиаля: На Чемпионате мира по футзалу 2021 года в Литве подопечные Ахмедова успешно преодолели групповой этап и выступили в стадии плей-офф (1/8 финала).

Национальная сборная по футзалу, имеющая высокий авторитет на азиатской и мировой аренах, под руководством Баходыра Ахмедова теперь берет курс на подготовку к континентальному чемпионату 2028 года и новые победы.

Баходыр АхмедовНациональная сборная Узбекистана по футзалуАссоциация футзала Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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