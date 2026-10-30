В турецкой Каппадокии на туристов обрушилась скала, есть жертвы (видео)

В Каппадокии, одном из всемирно известных туристических центров Турции, в результате сильных и продолжительных осадков произошла страшная природная трагедия. Огромная часть одной из уникальных скальных формаций, известных как «камины фей» (фаирй чимней) и являющихся визитной карточкой региона, обрушилась на людей.

Катастрофа, произошедшая 29 октября 2026 года около 15:15 по местному времени, привела к жертвам среди туристов и местных жителей.

Подробности трагедии и жертвы

Относительно инцидента, произошедшего на территории национального парка Гёреме, была обнародована следующая информация:

Место происшествия: Обрушение произошло у входа в исторический музей под открытым небом в национальном парке Гёреме, недалеко от оживленной туристической тропы и парковки;

Погибшие и пострадавшие: В результате падения тяжелых обломков скал, состоящих из вулканического туфа, погибли 3 человека , не менее 5 человек получили травмы различной степени тяжести;

Личности: Согласно официальным данным, двое погибших оказались гражданами Турции, один — иностранным туристом.

Что стало причиной обрушения скалы?

Губернатор провинции Невшехир Хюсейн Кок выступил с заявлением по поводу случившегося, разъяснив факторы происшествия:

Фактор осадков: По заключению специалистов и администрации, причиной размягчения и обрушения многовековых скальных пород стали чрезмерно сильные и непрекращающиеся дожди, наблюдавшиеся в регионе в последние дни;

Спасательная операция: В настоящее время на месте катастрофы спасатели, кинологи и бригады скорой медицинской помощи продолжают поисковые работы по разбору завалов и выяснению того, есть ли под камнями другие люди.

Полеты на воздушных шарах временно приостановлены

Неблагоприятные погодные условия, сохраняющиеся в Каппадокии, серьезно повлияли на основную туристическую деятельность региона:

Рейсы отменены: Из-за угрозы сильного ветра и непрекращающихся осадков меры безопасности были усилены, полеты знаменитых традиционных воздушных шаров 29 и 30 октября были полностью отменены;

Предупреждение туристам: Местные власти призывают гостей, посещающих природные памятники и открытые скалистые районы, соблюдать меры предосторожности и не приближаться к опасным зонам.

В очередной раз подтвердилось, что уникальный рельеф Каппадокии, сформированный благодаря мягкой природе вулканических пород, остается одним из мест с высоким риском эрозии во время сильных осадков.