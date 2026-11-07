Абсолютное оружие против Конгресса: как президент США использует право вето?

Избранный президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением относительно будущих политических отношений между Белым домом и Конгрессом. Он подчеркнул, что если демократы в Конгрессе США не будут поддерживать или станут чинить препятствия законопроектам и инициативам, выдвигаемым новой администрацией, он будет широко и активно использовать право президентского вето.

Этот жесткий сигнал означает, что в Вашингтоне начинается период серьезного политического противостояния и давления между исполнительной и законодательной ветвями власти.

Позиция Трампа: решительное предупреждение и неограниченное давление

Заявление новоизбранного президента преследует несколько стратегических целей:

Полное использование президентских полномочий: Трамп открыто заявил, что намерен использовать все возможности, предоставленные Конституцией, чтобы сломить любое сопротивление оппозиции (демократов) на пути реализации своей предвыборной программы и стратегических планов;

Прямой ультиматум демократам: Заявление стало серьезным сигналом для демократов в законодательном органе, показывающим, что попытки создания искусственных препятствий для важных реформ и политических решений администрации не останутся без ответа.

Президентское вето: насколько это мощное оружие?

В системе государственного устройства США право вето президента считается самым мощным инструментом воздействия на законодательную власть:

Конституционная сила: Согласно Конституции США, глава государства имеет право отклонить любой законопроект, принятый Конгрессом, и остановить его вступление в силу;

Проблема большинства в 2/3: Для преодоления президентского вето требуется не менее двух третей (2/3) голосов в обеих палатах Конгресса — Палате представителей и Сенате. В условиях нынешнего соотношения сил и политической поляризации собрать такое количество голосов — задача практически невыполнимая.

По мнению вашингтонских аналитиков, такое агрессивное и открытое предупреждение Трампа свидетельствует о том, что в ближайшем будущем по вопросам федерального законодательства, бюджетных обсуждений и важных политических инициатив развернется бескомпромиссная борьба между двумя сторонами.