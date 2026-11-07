Зинедин Зидан объявил состав сборной Франции на суперматч против Италии
Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан объявил расширенный состав на решающие матчи Лиги наций УЕФА в ноябре.
Французов, лидирующих в группе, ждут два серьезных испытания: 12 ноября команда сыграет на выезде против Италии в принципиальном противостоянии, а 15 ноября примет дома Турцию.
Полный состав: распределение по линиям
В заявку Зинедина Зидана вошли следующие футболисты:
Вратари: Майк Меньян, Гийом Рест, Робен Риссер;
Защитники: Анди Диуф, Мало Гюсто, Жереми Жаке, Пьер Калулу, Ибраима Конате, Адриен Трюффер, Дайо Упамекано, Лени Йоро;
Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Раян Шерки, Люка да Кунья, Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Уоррен Заир-Эмери;
Нападающие: Брэдли Баркола, Дезире Дуэ, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Пабло Пажис, Маркус Тюрам.
Положение в турнирной таблице и борьба за лидерство
По итогам четырех туров интрига в группе достигла своего пика:
Франция — 10 очков: команда Зидана единолично возглавляет турнирную таблицу группы с 10 очками;
Италия — 7 очков: занимающие вторую строчку итальянцы попытаются сравняться по очкам, обыграв Францию на своем поле 12 ноября;
Решающий шаг: если Франция добьется как минимум ничьей в гостях у Италии, она сделает огромный шаг к победе в группе и получит шанс досрочно решить задачу в матче против Турции 15 ноября.
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