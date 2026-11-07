Зинедин Зидан объявил состав сборной Франции на суперматч против Италии

·42·Спорт
Зинедин Зидан объявил состав сборной Франции на суперматч против Италии

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан объявил расширенный состав на решающие матчи Лиги наций УЕФА в ноябре.

Французов, лидирующих в группе, ждут два серьезных испытания: 12 ноября команда сыграет на выезде против Италии в принципиальном противостоянии, а 15 ноября примет дома Турцию.

Полный состав: распределение по линиям

В заявку Зинедина Зидана вошли следующие футболисты:

  • Вратари: Майк Меньян, Гийом Рест, Робен Риссер;

  • Защитники: Анди Диуф, Мало Гюсто, Жереми Жаке, Пьер Калулу, Ибраима Конате, Адриен Трюффер, Дайо Упамекано, Лени Йоро;

  • Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Раян Шерки, Люка да Кунья, Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Уоррен Заир-Эмери;

  • Нападающие: Брэдли Баркола, Дезире Дуэ, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Пабло Пажис, Маркус Тюрам.

Положение в турнирной таблице и борьба за лидерство

По итогам четырех туров интрига в группе достигла своего пика:

  • Франция — 10 очков: команда Зидана единолично возглавляет турнирную таблицу группы с 10 очками;

  • Италия — 7 очков: занимающие вторую строчку итальянцы попытаются сравняться по очкам, обыграв Францию на своем поле 12 ноября;

  • Решающий шаг: если Франция добьется как минимум ничьей в гостях у Италии, она сделает огромный шаг к победе в группе и получит шанс досрочно решить задачу в матче против Турции 15 ноября.

Зинедин ЗиданЛига наций УЕФАСборная ФранцииКилиан Мбаппе
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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