Зинедин Зидан объявил состав сборной Франции на суперматч против Италии

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан объявил расширенный состав на решающие матчи Лиги наций УЕФА в ноябре.

Французов, лидирующих в группе, ждут два серьезных испытания: 12 ноября команда сыграет на выезде против Италии в принципиальном противостоянии, а 15 ноября примет дома Турцию.

Полный состав: распределение по линиям

В заявку Зинедина Зидана вошли следующие футболисты:

Вратари: Майк Меньян, Гийом Рест, Робен Риссер;

Защитники: Анди Диуф, Мало Гюсто, Жереми Жаке, Пьер Калулу, Ибраима Конате, Адриен Трюффер, Дайо Упамекано, Лени Йоро;

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Раян Шерки, Люка да Кунья, Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Уоррен Заир-Эмери;

Нападающие: Брэдли Баркола, Дезире Дуэ, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Пабло Пажис, Маркус Тюрам.

Положение в турнирной таблице и борьба за лидерство

По итогам четырех туров интрига в группе достигла своего пика: