Российский академик раскрыл правду о максимальном пределе продолжительности человеческой жизни

·2·Здоровье
Российский академик раскрыл правду о максимальном пределе продолжительности человеческой жизни

Как бы ни развивались современная медицина, передовая генетика и высокие технологии, естественные биологические возможности человеческого организма и максимальный предел продолжительности жизни за последние тысячу лет практически не изменились. Об этом заявил ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, академик Российской академии наук (РАН) Сергей Лукьянов во время своего выступления на научном фестивале «Наука 0+». Ученый научными фактами опроверг различные слухи и гипотезы о бессмертии и бесконечном продлении жизни человека, которые сегодня распространяются повсеместно.

«За последнюю тысячу лет ничего не изменилось»: стена в 125 лет

Академик Сергей Лукьянов подчеркнул, что хотя показатели средней продолжительности жизни выросли за счет санитарии и методов лечения, максимальный предел жизни человеческого биологического вида остается неизменным:

  • Биологическое ограничение: «Мы все равно упираемся в определенный предел: ни 1000 лет назад, ни сегодня никому не удавалось перейти отметку в 122–125 лет. Предельный возраст человека остается прежним», — говорит ученый;

  • Опровержение легенд: Было научно обосновано, что генная инженерия и средства современной терапии не смогут перенести человека за этот рубеж (125 лет).

Специальный код природы: программа старения и обновления

Академик РАН напомнил о естественном эволюционном механизме, глубоко заложенном в генетику всех живых существ:

  • У каждого вида свой срок: В основе старения живых организмов лежит специальная биологическая программа. Эта система строго определяет продолжительность жизни, свойственную каждому отдельному виду живых существ;

  • Эволюция и адаптация: Почему природа не дала человеку бесконечную жизнь? Потому что смена старого поколения новым является естественной закономерностью, необходимой организмам для лучшей адаптации к меняющейся внешней среде и сохранения вида.

По выводу академика Лукьянова, главная задача современной медицины заключается не в том, чтобы заставить человека дожить до 150 лет, а в том, чтобы обеспечить качественную, активную жизнь без различных хронических заболеваний в течение отпущенных природой 120 лет.

Сергей Лукьяновфестиваль Наука 0+академики РАНПироговский медицинский университет
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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